Habló la mujer acusada de abandonar a un perro en el centro: “Lo estaba siguiendo a él” Tras la viralización del video que generó indignación en San Juan, la mujer apuntada negó haber abandonado al perro y aseguró que el animal sigue habitualmente a su verdadero dueño.

La viralización del video en el que un perro persigue desesperadamente a un auto en pleno centro sanjuanino desató una ola de indignación y acusaciones en redes sociales. Sin embargo, este jueves, una de las personas apuntadas decidió dar su versión de lo ocurrido y negó de manera tajante haber abandonado al animal.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la mujer explicó que el perro no era suyo, sino de un amigo, y que lo estaba siguiendo como lo hace habitualmente. “El animal era de un amigo y lo estaba siguiendo a él. Lo hace siempre. Es un perro rescatado de la calle y nunca perdió la costumbre de salir”, sostuvo.

El video, grabado por una madre y su hijo, muestra al can corriendo detrás de un Volkswagen Gol por varias cuadras, ladrando con insistencia y generando la reacción de los testigos, quienes acusaron a los ocupantes del vehículo de haberlo abandonado. Incluso, en un semáforo, la mujer que filmaba les gritó: “Levantá el perro, delincuenta”.

La explicación de la mujer busca aclarar el episodio, aunque la polémica continúa en redes, donde los usuarios mantienen el debate sobre el abandono animal en San Juan, un problema que genera denuncias y reacciones cada vez que se hace visible.