[VIDEO] Siguió por el centro a un auto desde el que supuestamente habían abandonado a su mascota: “Levantá el perro, delincuenta” Un perro corrió varias cuadras detrás de un auto en pleno centro de San Juan. Testigos filmaron la escena y enfrentaron a los supuestos dueños, a quienes acusaron de abandono animal.

La indignación se trasladó a las calles del centro sanjuanino y quedó registrada en un video que fue envado a la redacción de DIARIO DE CUYO, en el que se observa a un perro persiguiendo desesperadamente a un auto Volkswagen Gol, desde el cruce de Aberastain y 25 de Mayo hasta calle Güemes pasando General Paz. Ocurrió en la noche de este miércoles.

El animal, que no aparenta ser callejero, corre detrás del vehículo ladrando de manera insistente. Mientras tanto, una madre y su hijo, que circulaban en otro auto, decidieron grabar la situación. Al comienzo se los escucha decir: “No creo que dejen el perro tirado”, aunque segundos después reconocen la angustia del animal: “Está enloquecido atrás del auto”.

La escena más tensa ocurre cuando ambos vehículos se detienen en el semáforo de Güemes y Avenida Córdoba. Allí, la mujer increpa a los supuestos dueños: “Te estoy filmando, te voy a denunciar a la policía por dejar el perro tirado”. Pocos metros más adelante, el Gol se detiene y desciende una mujer desde el asiento trasero, momento en que la testigo le grita: “Levantá el perro, delincuenta”. Sin embargo, el video termina con el animal todavía corriendo tras el vehículo, sin ser rescatado.

Quien grabó el hecho aseguró a este medio que luego de frenar habló con la Policía, que le recomendó llamar al 911 cada vez que se detecten casos de maltrato o abandono animal. “Ojalá que si esto se publica sirva como castigo moral para quienes rodean a estas personas”, expresó.

El episodio volvió a encender la discusión sobre el abandono animal en San Juan, un problema recurrente que genera la reacción inmediata de vecinos y protectoras cada vez que se hace visible.

MIRÁ EL VIDEO