Alumnos y autoridades homenajearon a Domingo F. Sarmiento en la Casa Natal Con la presencia de las principales autoridades de la provincia, fuerzas de seguridad y organizaciones sarmientinas y abanderados de más de 50 establecimientos se destacó el legado del prócer. La directora Lucía González tuvo un fuerte pronunciamiento partidario.

En el 137° aniversario de su fallecimiento, Domingo F. Sarmiento fue homenajeado este miércoles en la Casa Natal. Autoridades provinciales, eclesiásticas, fuerzas de seguridad, asociaciones sarmentinas y público en general, asistieron al acto organizado en la Peatonal Maestro de América.

Un lugar destacado ocuparon los más de 50 cuerpos de bandera de distintos establecimientos escolares que fueron convocados para saludar al prócer. Estuvieron presentes el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno Laura Palma, legisladores, miembros de la Corte de Justicia, entre otros funcionarios.

Después de las ofrendas en el busto de Sarmiento, en el patio principal, fue la hora de los discursos. Luego de la invocación religiosa de monseñor Gustavo Larrazábal, fue el turno de la directora de la Casa Natal de Sarmiento, Lucía González, después tomó la palabra la ministra de Educación, Silvia Fuentes y finalmente el gobernador Orrego.

“Es un placer hoy disfrutar del Día del Maestro, homenajear nada más y nada menos que al prócer más importante que ha tenido la Argentina. La educación es la herramienta más importante que tenemos como seres humanos para avanzar, evolucionar y tener una movilidad social ascendente. La mejor forma de rendirle homenaje a Sarmiento es hacerlo todos los días, trabajando para nuestra patria y nuestra gente. Si logramos aprender, trabajar y producir, todo lo demás llega por añadidura. En tiempos difíciles, hemos dado prioridad y vamos a seguir dando prioridad a la educación, porque ese es el camino y el norte para San Juan. Ser docente es ser un ser especial, no cualquiera puede ser maestro. En definitiva, somos un poquito de todos los maestros que hemos tenido. Sin docentes, sin maestros, no hay revolución, no hay transformación. Mi respeto y mi reconocimiento al trabajo diario de cada uno de ellos”.

Gobernador Marcelo Orrego, en el aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento.

"Soy una ministra de Educación de la provincia donde nació Sarmiento y donde estamos comprometidos en renovar la educación de San Juan. Comenzamos hace un año y medio y hoy estamos transformando el sistema educativo con una agenda que puso la educación como prioridad. Más de 25 mil chicos van a recibir computadoras y nuestras docentes también, porque valoramos y respetamos su labor. Como sanjuaninos tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar la calidad educativa de San Juan y de toda la región. Felicitaciones a nuestros docentes, son lo mejor que tenemos" dijo Fuentes.

