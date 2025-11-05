Ante los reiterados hechos de vandalismo en el cementerio, el municipio de Pocito hizo la denuncia y reforzará la seguridad en el lugar Se aumentará la vigilancia con la Policía Comunal y se mejorará la iluminación, entre otras medidas.

Los daños y robos son moneda corriente, pero se incrementaron a tal punto que se decidió dar intervención a la Policía. Esta situación se da en el cementerio de Pocito y llevó a que el municipio denunciara los hechos de vandalismo y tomara algunas medidas para reforzar la seguridad en el lugar. Tanto las autoridades municipales como policiales recomendaron a los familiares de los difuntos a realizar la denuncia ante cualquier hecho vandálico.

El encargado del cementerio de Pocito, Fernando Díaz, hizo la punta. Preocupado por los reiterados robos de las puertas de nichos, placas y floreros, decidió comunicar a las autoridades municipales la situación y de realizar la denuncia en la Subcomisaría Castro. Tras estas medidas, el municipio también denunció la situación. Previamente, el secretario de Gobierno, Sergio Sepúlveda, en compañía del secretario de Obras, Rolando Manrique, y del subcomisario, Diego Molina, recorrieron las instalaciones para corroborar los daños.

Los robos de puertas de nichos son el daño más habitual en el cementerio de Pocito.En este contexto, el secretario de Gobierno dijo que ‘aparentemente’ los vándalos aprovecharon la realización de algunas obras en el cementerio para ingresar y robar. ‘Estamos construyendo nichos y por las obras hay algunas sectores semiabiertos y parece que entraron por ahí y de noche. De día está el encargado del cementerio entonces más difícil que entren a robar por más grande que sea el lugar’, dijo Sepúlveda.

Ante esta situación, el funcionario dijo que se van a realizar algunas medidas para aumentar la seguridad en el cementerio. Además de cerrar bien el perímetro y de mejorar la iluminación en toda la zona, dijo que se contará con una mayor presencia tanto de la Policía Comunal como de los efectivos de la Subcomisaría Castro, que harán rondas más seguidas en las inmediaciones, especialmente en horario nocturno.

Por su parte, el comisario Diego Molina sostuvo que es necesario que los familiares se acerquen a ampliar la denuncia que realizó el municipio de Pocito para poder darle continuidad al proceso. La misma tiene que realizarse en la subcomisaria Castro, ubicada en el barrio Chubut, en Carpintería.