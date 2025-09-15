Apostadores sanjuaninos ganaron más de 8 millones en el Brinco, Quini 6 y Loto Las jugadas se hicieron en agencias de Capital, Pocito e Iglesia.

Un apostador sanjuanino resultó ganador en la modalidad Sale o sale del Loto Plus de acuerdo a lo que informó la Caja de Acción Social de la Provincia de San Juan.

El ganador fue en el sorteo N°3813, de una Agencia de Capital. Jugó y acertó con los números 2,4,28,33,36 faltándole el 18. Se alzó con $4.227.488

Por otra parte, una persona resultó ganadora de un premio del Brinco, en la modalidad “Brinco Junior”, correspondiente al sorteo 1319.

La jugada fue realizada en la agencia 128 de Pocito y el apostador se alzó con $2.893.866. Los números que acertó fueron:13,16,17,25 y 38, faltándole el 27.

Finalmente otro jugador ganó en el Quini 6, en la modalidad Tradicional 5 aciertos, correspondiente al sorteo N° 3304.

La jugada fue realizada en la agencia 248 en Iglesia y el apostador se alzó con $1.112.291. Los números que acertó fueron:4,7,9,15,19 y le faltó acertar al 13.