Árboles y cables caídos, cortes de luz y casas afectadas, el detalle de los incidentes que provocó el viento Sur en San Juan Desde el Gobierno y Policía de San Juan informaron los problemas que acarrearon las fuertes ráfagas de viento.

Cerca de las 19 gran nube de tierra envolvió a San Juan y provocó diferentes incidentes que se registraron en varios departamentos como árboles caídos, objetos volando y algunas viviendas dañadas. Asimismo, un sector de Rivadavia y Rawson estuvo varias horas sin el servicio de energía eléctrica.

En este sentido, destacaron que hubo 190 incidentes registrados y en el conteo de daños, encabezaron la lista los árboles caídos con 74 casos y luego 44 postes o pilares que se cayeron o que estaban a punto de hacerlo. También, detectaron 33 cables descolgados; cinco hechos de material volando y dos viviendas dañadas.

Las ráfagas alcanzaron velocidades entre los 85 y 100 km/h que mantuvieron en vilo a la provincia y perjudicó en diversos niveles a los departamentos. También hubo incendios, como es el caso de calle San Lorenzo e Italia, Santa Lucía o en un parral abandonado en calle Florida y Valentín Videla, 9 de Julio.

Con respecto al fuego, informaron sobre un siniestro en una casa del barrio Guayaguas de Caucete. Allí, las llamas consumieron por completo una habitación y personal de Bomberos trabajó en sofocarlo. Investigan el origen si tuvo que ver con el viento y las fallas energéticas.

En Colonia Fiscal, se derrumbó una casa e indagan si la violencia del viento fue el causante. Lamentablemente, un menor de edad tuvo que ser asistido en el Hospital Rawso, aunque fuera de peligro.

A muchas personas, el viento las sorprendió en plena calle y por eso, hubo accidentes como la caída de dos motociclistas que debieron ser hospitalizados. Uno ocurrió en Ruta 40 y Calle 16 mientras que un kilómetro más hacia el sur, hubo otro conductor que se fue al suelo con su rodado.

Cabe destacar que durante el viento vecinos colaboraron sacando ramas y poniendo al resguardo sus vehículos pero en su mayoría, no salieron de sus casas con el objetivo de no tener un accidente más grave. Finalmente, en la mañana de este sábado el tiempo arrancó en calma y tanto personal de limpieza de las municipalidades como los dueños de cada casa se dedicaron a limpiar lo que dejó el fuerte viento Sur.