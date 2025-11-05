Buscan construir un nuevo templo y piden a la gente que done el valor de un metro cuadrado Es la comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Capital, que necesita ampliar las instalaciones.

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe lanzó una campaña muy particular con el objetivo de recaudar fondos para construir un nuevo templo. Piden a la comunidad que done 1 metro cuadrado de la obra (el valor), ya que el costo de la misma supera los $1.800 millones. Alejandro Moya, de la Comisión Protemplo, dijo que la intención es arrancar con los trabajos en marzo del año que viene.

Tras conseguir el terreno, comenzó la misión de recaudar fondos para levantar la nueva parroquia. Y gracias a la colaboración de los feligreses se pudo dar el primer paso. ‘Gracias a las donaciones y a la recaudación a través de diferentes actividades se pudo construir un par de salones donde funciona la Acción Católica, Cáritas Parroquial y Emaus, y se les da catequesis a niños y adultos. Pero, ahora nos queda lo más importante de toda la obra que es la construcción del templo, de la casa parroquial y de un SUM más’, dijo Alejandro Moya.

El valor total de esta obra es de $1.820 millones, motivo por el cual la Comisión Protemplo lanzó una campaña de colaboración, invitando a la comunidad a comprar 1 metro cuadrado de la obra que tiene un valor de $1.500.000 para formar parte de este proyecto. ‘La idea, más adelante, es colocar una placa con los nombres de los donantes a modo de reconocimiento’, contó Moya, quien agregó que la idea es arrancar con el grueso de la obra en marzo del 2026.

El hombre también dijo que los planos del nuevo templo ya cuentan con la aprobación pertinente y que, si logran recaudar fondos y sumarlos a los ahorros, ya podrán llamar a licitación para que una empresa se haga cargo de la construcción de las nuevas instalaciones que buscan proporcionarles a los feligreses mayor comodidad para participar de todas las actividades.

La actual Parroquia de Nuestra de Guadalupe se encuentra en Avenida Libertador 1481 Oeste, en Capital, donde también está la casa parroquial y un pequeño salón donde funcionan los diferentes grupos religiosos. Pero, las instalaciones quedaron chicas para todas las actividades. ‘El templo nuevo va a tener capacidad para 600 personas, el doble de lo que tiene la actual parroquia. Además, va a ubicarse en una zona más tranquila sin tanto bullicio y tránsito como hay en su dirección actual’, Dijo Moya.

El nuevo templo ocupará un terreno que se encuentra dentro de la manzana donde se está construyendo la Escuela de Música, detrás del Auditorio Juan Victoria. Allí ya se construyó un par de salones y se utiliza el espacio parquisado para realizar en diciembre y al aire libre, la Novena en honor a la Virgen de Guadalupe.

Para colaborar

Quienes deseen colaborar con 1 metro cuadrado de la obra pueden realizar una transferencia de $1.500.000 a:

CUIT: 30-65256055-1

CBU: 0720567520000001548440

Alias: obra.temploguadalupe

También pueden comunicarse con Alejandro Moya (2646711507) o con María Luisa Morell (2644560843).