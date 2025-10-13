Caminatas, regalos y tardes de té, algunas de las actividades organizadas para concientizar sobre el cáncer de mama En todos los centros de salud como en CIC y plazas habrá controles preventivos y propuestas recreativas.

En el marco del mes de concientización del cáncer de mama el Ministerio de Salud dio a conocer las distintas actividades de promoción y prevención de esta enfermedad mama durante todo el mes de octubre. Las propuestas incluyen desde controles preventivos y charlas hasta caminatas y tardes de té con regalos incluidos. A estas se sumara la tradicional caminata de concientización que todos los años organiza la Secretaría de Deportes conjuntamente con Salud y el municipio de Capital.

Las actividades organizadas por la Dirección de Materno Infancia se realizarán en las 5 zonas sanitarias de la provincia, tanto en hospitales como en centros de salud, CIC y hasta en las plazas. Las propuestas se basan principalmente en charlas sobre qué es el cáncer de mama, factores de riesgo y prevención, y realización de controles, aunque en algunos lugares también habrá actividades deportivas y recreativas. A continuación, un cronograma de estas últimas propuestas en los distintos departamentos.

Valle Fértil

-El 15 de octubre, de 16 a 19, en Baldes de Las Chilcas, se realizará una ‘tarde rosa’, con una charla, una pausa activa con recreación que culminará con un té para todas las participantes.

-El 16 de octubre, 10,30 a 11,30, en Baldes de Rosario, habrá diferentes actividades referidas a la salud que culminarán con entrega de presentes a todas las participantes

-El 20 de octubre, de 10 a 12, en el Hospital Doctor Alejandro Albarracín, habrá una charla informativa, técnica de autoexamen mamarios y promoción de hábitos saludables que culminará con sorteos y regalos entre los presentes. -Hoy, a las 16,30, en Sierra de Elizondo, habrá una caminata rosa y refrigerio para las mujeres.

Pocito

-El 14 de octubre, en el CIC de Pocito, al inicio de la jornada laboral se realizará una pausa activa, con una clase de gimnasia y un desayuno saludables. A continuación, una charla informativa sobre cáncer de mama.

Jáchal

-El 24 de octubre, en la plaza departamental, se realizarán charlas, vacunación, controles, etc., y una caminata maratón seguido de clase de ritmos a cargo de la profesora Daiana Abendaño del Programa ‘Lucha contra el sedentarismo’.

Capital

-El 18 de octubre a las 11, se realizará la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama, organizada por la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Capital. El recorrido será de 3 kilómetros, con punto de partida y llegada en el Estadio Aldo Cantoni. Desde allí, los participantes caminarán por Calle 25 de Mayo hasta Calle Alem, continuando por Calle San Luis, donde pasarán frente a Sanatorio Argentino, y luego retornarán al estadio.

Los organizadores invitan a vestirse de rosa.

Actividades en detalle

Para conocer en detalle todas las actividades programadas para concientizar sobre el cáncer de mama se puede ingresar a las redes sociales del Ministerio de Salud.