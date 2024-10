Campaña solidaria para una joven sanjuanina con lupus que necesita una costosa cirugía Milagros tiene 26 años y sufre problemas de movilidad a raíz del avance de su enfermedad.

Milagros Torres tiene 26 años, hace tres fue diagnosticada con Lupus. Inició una colecta a través de las redes para poder realizarse una costosa cirugía. No tiene cobertura médica y aunque inició un pedido en el ámbito público, por la demora, decidió encararlo de manera privada, dado que es necesario cumplir con el procedimiento con celeridad.

“El Lupus aceleró el proceso de desgaste de la articulación, es por eso que necesito un remplazo completo de la cadera derecha para poder seguir caminando. Me deben colocar una prótesis importada para que me dure alrededor de los 20-25 años. Estoy haciendo esta colecta para operarme en lo privado. Porque en el hospital público no consigo turno” explicó Mili a DIARIO DE CUYO.

“Esta prótesis importada está costando alrededor de los 11 millones y la cirugía total alrededor de los 20 millones de pesos. Yya no tengo tanto tiempo para que me hagan el reemplazo, dispongo alrededor de 8 meses máximo para que la cirugía salga exitosa” contó. “Yo no tengo dinero y tampoco tengo cobertura médica ya se inició por la parte pública y no hubo novedad entonces hemos recurrido a la parte privada” detalla.

“Me cuesta muchísimo caminar, casi no puedo pararme cuando me siento. Me cuesta mantenerme en pie y me caigo por no tener buena estabilidad. Y además, la rodilla derecha y mi pie se han visto afectados. Al cabo de unos 30 años tendré que depender de un bastón o silla de ruedas si no me operan” relató la joven que con su historia está movilizando a la comunidad.