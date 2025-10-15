Capacitan a policías en el uso de tecnología para crear mapas de riesgos y mejorar las intervenciones en territorio Se trata de un curso de Sistema de Información Geográfica que desde el año que viene pasará a formar parte de la currícula de formación continua.

La Policía de San Juan continúa trabajando para ofrecer al personal una oferta académica con conocimientos específicos y uso de herramientas tecnológicas para mejorar el servicio a la comunidad. En este marco, personal policial participa de una capacitación en Sistema de Información Geográfica (SIG), que incluye el manejo de una aplicación que permite desde crear mapas de riesgos hasta mejorar las intervenciones en territorio. Patricia Herrera, comisario mayor y jefe interina de la Dirección de Instrucción Policial D6, dijo que a partir del año que viene este curso pasará a formar parte de la currícula de formación continua.

La comisario mayor dijo que esta capacitación está orientada a proporcionar a los policías de diferentes divisiones los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar el SIG en la gestión y propuesta de estrategias de seguridad pública. Y que forma parte del Plan de Capacitación Anual (PAC) de la Fuerza, con el que se busca ampliar la oferta académica, pero con actividades específicas. ‘Esta capacitación se presenta como una alternativa clave para el fortalecimiento de las capacidades operativas en los sistemas de seguridad. Por eso pasará a integrar la currícula de formación continua a partir del 2026’, adelantó Herrera.

El SIG incluye una tecnología que permite integrar, almacenar, analizar y visualizar datos geográficos, esencial para estudiar la distribución de delitos, evaluar riesgos en determinadas áreas geográficas y establecer patrones espaciales de criminalidad. Además, mediante la georreferenciación de delitos, este sistema permite identificar patrones temporales (días u horarios con mayor incidencia

delictiva), zonas calientes (hotspots) y áreas de oportunidad para reforzar la vigilancia, mejorar el alumbrado público o rediseñar espacios urbanos para hacerlos más seguros. ‘Con el SIG, los policías cuentan con una aplicación que les permite analizar el terreno y campo para agilizar la búsqueda de una persona o situación o territorio’, dijo la comisario.

Herrera agregó que con el aprendizaje basado en SIG, el personal policial podrá integrar datos provenientes de diferentes fuentes, como estadísticas de criminalidad, patrones de comportamiento de la población, características del entorno urbano, y más. De esta manera, se podrá obtener un panorama más claro de la situación y actuar de forma más coherente con las necesidades reales de cada territorio para una intervención más rápida y efectiva.

La capacitación en SIG está destinada a personal del GERAS y de la Policía Rural que son quienes trabajan en territorio. Agregó que el curso incluye clases los días sábados y que tendrá una duración de dos meses, finalizando los primeros días de diciembre. También, que está a cargo de Enrique Guardia, profesor de la UNSJ y miembro del Instituto de Seguridad Pública.