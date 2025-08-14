Capital: así serán las prestaciones de servicios municipales este viernes 15

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunicó cómo será la prestación de los servicios municipales durante el feriado del viernes 15 de agosto, trasladado del domingo 17 por el aniversario del fallecimiento del Libertador.

-Servicios fúnebres: atención normal.

-Recolección de residuos: servicio normal.

-Servicio de Emergencia Municipal (SEM): operativo con normalidad.

-Cementerio municipal: abierto de 8:00 a 19:00.

-ECO – SEM: actividad normal.

-Monitores Urbanos: actividad normal.

-Grúa y Playa de remoción: actividad normal.

-Feria y Mercado de Abasto: abierto.

Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse con las líneas habituales de atención municipal.