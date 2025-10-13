Capital avanza con la repavimentación de dos arterias clave para mejorar la transitabilidad y seguridad vial Se trata de las calles Urquiza y Brasil, un una extensión de 50.000 metros2.

En forma paralela, el municipio de Capital comenzó con la repavimentación de dos arterias clave. Se trata de las calles Urquiza y Brasil, por una extensión de 50.000 metros cuadrados. Gustavo Jofré, secretario de Planificación, dijo que en ambas los trabajos avanzarán por tramos para no interrumpir tanto el tránsito y ocasionar menos contratiempos para los vecinos de las zonas intervenidas. Y que se espera que las obras concluyan antes de que finalice este año.

El funcionario agregó que la obra de repavimentación de calle Urquiza abarca el tramo comprendido entre Avenida Córdoba y Calle 9 de Julio. Pero, que actualmente se interviene en el sector que va desde la avenida hasta Calle Miranda. ‘Vamos a avanzar por tramos más cortos para no generar tantos inconvenientes de tránsito y molestias a los vecinos, sobre todo en esta calle que es muy transitada’, dijo Jofré.

Debido al deterioro del pavimento en Calle Urquiza, la obra de repavimentación incluye la demolición y remoción completa de las losas de hormigón, según dijo el secretario de Planificación. Esto podría demorar los tiempos de ejecución, ya que luego de remover todo el pavimento dañado se debe rellenar y compactar el suelo para luego cubrir con un carpetín asfáltico antes de colocar la capa asfáltica definitiva.

En tanto que la obra de repavimentación de Calle Brasil abarcará el tramo comprendido entre Calles Salta y Tucumán. Y por ahora se interviene en el sector que va de Salta a Alem, para avanzar por etapas. Si bien en esta arteria sólo se demolerán y removerán las losas más dañadas, también puede haber una demora en la ejecución. Pero, por un motivo positivo. ‘A medida que avancemos vamos a analizar la posibilidad de ensanchar unos 40 centímetros esta calle, en los sectores donde el arbolado lo permita. No será un gran ensanche, pero estos centímetros brindarán más seguridad para quienes transitan en bicicleta’, dijo Jofré.

El funcionario agregó que estas tareas forman parte del plan integral de mejoramiento urbano que busca optimizar la circulación vehicular y brindar soluciones duraderas a problemas históricos de tránsito. También dijo que estas acciones tienen como finalidad garantizar una infraestructura vial más segura, ágil y moderna, favoreciendo tanto a vecinos como a quienes transitan diariamente por la Ciudad. Para finalizar explicó que la repavimentación de ambas arterias es en el marco de una ampliación del anterior programa provincial de repavimentación anterior, y no al vigente.