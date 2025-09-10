El departamento de Caucete sumará una nueva herramienta para la formación laboral y académica de su gran población juvenil que egresa de los establecimientos secundarios. A partir de un convenio firmado entre el municipio y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se creará una Escuela de Oficios y de Educación Profesional que tendrá como objetivo brindar capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al fortalecimiento de la economía local.
El acuerdo prevé que la UNSJ aporte el cuerpo docente y el diseño curricular de las propuestas educativas, mientras que la Municipalidad de Caucete pondrá a disposición la infraestructura edilicia y el equipamiento necesario para el funcionamiento de los talleres. Entre las primeras ofertas se contemplan cursos en áreas como electricidad domiciliaria, plomería, carpintería, soldadura, gastronomía y programación básica.
Según adelantaron las autoridades, el proyecto busca atender la creciente demanda de oficios calificados en la región, con especial énfasis en jóvenes y adultos que no pudieron completar estudios superiores, pero que requieren herramientas concretas para acceder al mercado laboral.
Otras experiencias
La iniciativa no es aislada: experiencias similares ya se han llevado a cabo en otros departamentos de la provincia. En Rawson, por ejemplo, la UNSJ impulsó junto al municipio capacitaciones en instalación de energías renovables y construcción en seco, con una alta tasa de inserción laboral de los egresados. En Pocito, en tanto, se desarrollaron programas de formación en vitivinicultura y mecánica ligera, en articulación con el sector privado.
De este modo, Caucete se incorpora a una red de municipios que buscan, con apoyo académico y estatal, generar alternativas de formación accesibles y de rápida salida laboral. El intendente destacó que “este convenio es una inversión en el capital humano del departamento” y desde la UNSJ señalaron que “la educación profesional es un puente directo hacia el desarrollo local”.
La Escuela de Oficios y Educación Profesional de Caucete abrirá sus inscripciones en las próximas semanas y se espera que las primeras cohortes comiencen sus actividades antes de fin de año.