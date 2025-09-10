Caucete contará con una Escuela de Oficios y Educación Profesional en convenio con la UNSJ Dentro de los acuerdos en materia de educación concretados en los últimos años por la Municipalidad de Caucete con la Universidad Nacional de San Juan se destaca este último que apunta a una concreta inserción laboral y fortalecimiento de la economía local.

El departamento de Caucete sumará una nueva herramienta para la formación laboral y académica de su gran población juvenil que egresa de los establecimientos secundarios. A partir de un convenio firmado entre el municipio y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), se creará una Escuela de Oficios y de Educación Profesional que tendrá como objetivo brindar capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al fortalecimiento de la economía local.

El acuerdo prevé que la UNSJ aporte el cuerpo docente y el diseño curricular de las propuestas educativas, mientras que la Municipalidad de Caucete pondrá a disposición la infraestructura edilicia y el equipamiento necesario para el funcionamiento de los talleres. Entre las primeras ofertas se contemplan cursos en áreas como electricidad domiciliaria, plomería, carpintería, soldadura, gastronomía y programación básica.

Según adelantaron las autoridades, el proyecto busca atender la creciente demanda de oficios calificados en la región, con especial énfasis en jóvenes y adultos que no pudieron completar estudios superiores, pero que requieren herramientas concretas para acceder al mercado laboral.

Otras experiencias

La iniciativa no es aislada: experiencias similares ya se han llevado a cabo en otros departamentos de la provincia. En Rawson, por ejemplo, la UNSJ impulsó junto al municipio capacitaciones en instalación de energías renovables y construcción en seco, con una alta tasa de inserción laboral de los egresados. En Pocito, en tanto, se desarrollaron programas de formación en vitivinicultura y mecánica ligera, en articulación con el sector privado.

De este modo, Caucete se incorpora a una red de municipios que buscan, con apoyo académico y estatal, generar alternativas de formación accesibles y de rápida salida laboral. El intendente destacó que “este convenio es una inversión en el capital humano del departamento” y desde la UNSJ señalaron que “la educación profesional es un puente directo hacia el desarrollo local”.

La Escuela de Oficios y Educación Profesional de Caucete abrirá sus inscripciones en las próximas semanas y se espera que las primeras cohortes comiencen sus actividades antes de fin de año.