Por al alerta meteorológica en San Juan, la UNSJ suspendió actividad en facultades y colegios preuniversitarios Así lo informó este miércoles la Casa de Altos Estudios.

Debido al alerta amarillo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, y las recomendaciones de Protección Civil, la Universidad Nacional de San Juan definió suspender la actividad académica y administrativa para este miércoles 10 de septiembre en los Institutos Preuniversitarios, Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial en turno siesta y tarde.

EN LAS FACULTADES

Las primeras Unidades que suspenden son la Facultad de Ingeniería (recomienda que las actividades académicas y administrativas se desarrollen en modalidad remota), la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que lo harán a las 13.30.

A las 14h, también cortarán sus tareas la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales.

Por otra parte, quedan suspendidas las actividades deportivas en El Palomar, la atención al público, Oficina de Género, Gimnasio Ambrosini, Salud Universitaria y Natatorio Climatizado desde las 13.30 a las 18.30.

Además, no se realizará el servicio de cena en el Comedor Universitario de El Palomar.

Decisión provincial

Más temprano, por el pronóstico de vientos fuertes, el Ministerio de Educación informó que se suspende la actividad escolar para la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

La suspensión alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de la Provincia.

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras, que estaban programados en estos turnos.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).