Chimbas realizará el primer festival de la juventud: todo lo que tenés que saber para disfrutar de este evento Se trata de ‘Juventudes en Primavera’ que se realizará este próximo sábado en el parque del departamento, con entrada gratis.

El municipio de Chimbas lanzó una propuesta que apunta a celebrar a lo grande el Día de la Juventud. Se trata de ‘Juventudes en Primavera’, el primer festival para los jóvenes que se desarrollará en el departamento con entrada libre y gratuita. Este evento incluirá diversas actividades y se realizará el sábado que viene, en el Parque de Chimbas. Daniela Rodríguez, intendenta de la comuna, dijo que con esta propuesta se busca ‘fortalecer el desarrollo de cada uno de los jóvenes del departamento’. También anunció que habrá importantes premios para los participantes.

A las 15, el Parque de Chimbas abrirá sus puertas para dar inicio a ‘Juventudes en primavera’ y a las diversas actividades organizadas para que los jóvenes se diviertan. Las mismas se organizaron en estaciones para que todos puedan disfrutar de las mismas en forma ordenada. Habrá estaciones de juegos, comidas, ferias y de espectáculos artísticos con la actuación de reconocidas bandas locales.

En la primera estación funcionará un streaming en vivo que comenzará desde que se abran las puertas del parque. Se va a transmitir por el canal de Youtube del municipio que es @municipalidad de chimbas. Va a incluir entrevistas a los jóvenes y a los cantantes de las bandas que subirán al escenario mayor.

En otras de las estaciones funcionarán las ferias. Habrá una de animé y otra de emprendedores jóvenes del departamento que aprovecharán el evento para mostrar y vender sus producciones. Cabe recordar que uno de los objetivos de este primer festival es apuntalar el desarrollo de los chicos desde diferentes ámbitos.

La diversión y competencia se concentrarán en otras de las estaciones. En este sector de juegos los jóvenes podrán participar de competencias de truco, ajedrez, tejo, pool y metegol. También habrá una zona de gamers. Para participar de estas propuestas, los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente link: https://forms.gle/iiLZcK7Pc7dhimfn7.

Otra de las estaciones estará destinada a la comida y suvenir. Es la zona donde se concentrarán los food trucks que ofrecerán comidas rápidas acorde al evento (hamburguesas, papas fritas, panchos, etc.), y la cámara 360 y la fotocabina donde los chicos podrán retratarse.

Datos a tener en cuenta

-’Juventudes en Primavera’ comenzará a las 15 y finalizará a las 20 para que los participantes se retiren cuando aún hay luz natural para garantizar la seguridad de todos. A las 20,30 se cerrarán las puertas del parque.

-La entrada es libre y gratuita. No habrá restricciones de edad porque, si bien es un evento pensado para los jóvenes, podrán participar las familias.

-Habrá un estricto control de seguridad con la participación de 70 efectivos de la Policía de Seguridad, más personal de la Comunal que sume el municipio. El ingreso será controlado porque estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas. También habrá ambulancias y bomberos voluntarios para intervenir en caso de urgencia.

-El festival incluirá sorteo presencial y virtual. El primero será entre los chicos que estén en el parque y con los números que recibieron al ingresar. El segundo, entre quienes a través de un código QR suban fotos a las redes sociales del municipio. Como premio destacados habrá bicicletas y dos teléfonos celulares.

-También habrá batallas de tribus protagonizadas por estudiantes de los colegios secundarios. Incluirán 6 competencias de destreza como el tradicional tiro de la soga. Cada grupo contará con su hinchada

-En el escenario mayor que instalarán en el predio del Parque de Chimbas actuarán La Nueva Banda, La Oveja Negra y Pijama Party que será la encargada de cerrar los espectáculos artísticos.