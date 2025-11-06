Clima en San Juan: con alerta por Zonda y tormentas, así estará el tiempo este jueves 6 de noviembre Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima sea de 27°C.

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 6 de noviembre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 27°C y que la mínima está pronosticada en 16°C.

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado con tormentas aisladas en la tarde mientras que en la noche habrá tormentas fuertes y el viento arrancará del norte, rotará hacia el noroeste y cerrará del sudoeste, con velocidades de 51 a 59 km/h.

Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 24 y 31 grados.

Pronóstico del tiempo en San Juan:

Alerta amarilla

Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda

El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas. Cordillera de Iglesia y precordillera de Jáchal El área de la cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos. 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil MIRA TAMBIÉN En un ambiente amistoso y de trabajo, las 38 finalistas a Emprendedora del Sol 2025 recibieron las capacitaciones El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zona baja de Pocito, de Rivadavia y de Sarmiento El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.