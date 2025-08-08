Clima ventoso en San Juan este fin de semana: Qué dice el pronóstico del tiempo del SMN para este sábado y domingo Vientos del sur y temperaturas frescas marcarán el fin de semana en San Juan. ¡Conocé el pronóstico y planificá tu sábado y domingo!

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un fin de semana con vientos moderados para San Juan este 9 y 10 de agosto de 2025, ideal para planificar con cuidado tus salidas o reuniones. Las ráfagas del sur, que podrían alcanzar los 45 km/h, serán las protagonistas, junto con temperaturas frescas propias del invierno sanjuanino. ¿Cómo estará el tiempo en San Juan? ¿Qué hacer para disfrutar al máximo?

Qué tiempo hará el sábado 9 de agosto en San Juan

El sábado arrancará con un clima típico de agosto, según el SMN:

Vientos moderados: Ráfagas del sur de 7 a 15 km/h, más intensas en la tarde, especialmente en el Gran San Juan.

Ráfagas del sur de 7 a 15 km/h, más intensas en la tarde, especialmente en el Gran San Juan. Temperaturas frescas: Máxima de 17°C y mínima de 4°C, con sensación térmica más baja por el viento.

Máxima de 17°C y mínima de 4°C, con sensación térmica más baja por el viento. Cielos variables: Parcialmente nublados, sin lluvias previstas.

El SMN activó una alerta amarilla por vientos, recomendando precaución al conducir en rutas como la 40 y asegurar objetos en patios o balcones.

Pronóstico del tiempo 9 de Agosto.

Cómo estará el tiempo este domingo 10 de agosto

El domingo el viento dará un respiro, pero seguirá presente. El pronóstico del SMN incluye:

Vientos más suaves: Ráfagas del sur de 10 a 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Ráfagas del sur de 10 a 22 km/h, disminuyendo hacia la noche. Temperaturas estables: Máxima de 18°C y mínima de 5°C.

Máxima de 18°C y mínima de 5°C. Cielos despejados: Mayor presencia de sol, ideal para paseos matutinos.

No se esperan alertas significativas, pero el SMN sugiere protegerse del polvo en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para San Juan este fin de semana. (SMN)

Ideas para disfrutar el fin de semana en San Juan

A pesar del viento, San Juan ofrece opciones para un finde inolvidable:

Paseos locales: Visitá el Parque de Mayo o el Dique de Ullum, evitando zonas expuestas como cerros.

Visitá el Parque de Mayo o el Dique de Ullum, evitando zonas expuestas como cerros. Planes bajo techo: Disfrutá de ferias en el Centro Cívico, películas en el cine del Patio Alvear, o la Casa Natal de Sarmiento.

Disfrutá de ferias en el Centro Cívico, películas en el cine del Patio Alvear, o la Casa Natal de Sarmiento. Reuniones en casa: Organizá un asado en un quincho o una tarde de juegos con familia.

Organizá un asado en un quincho o una tarde de juegos con familia. Caminatas urbanas: Recorré el centro sanjuanino o el Paseo del Bicentenario, protegidos del viento.

Clima este fin de semana en San Juan: Pronóstico del tiempo.

Cómo planificar con el viento

Para un fin de semana sin contratiempos:

Chequeá alertas: Seguí las actualizaciones en smn.gob.ar o la app del SMN.

Seguí las actualizaciones en smn.gob.ar o la app del SMN. Protegé tu hogar: Asegurá macetas, persianas, y objetos sueltos en patios.

Asegurá macetas, persianas, y objetos sueltos en patios. Equipate: Usá anteojos protectores, bufandas, y ropa abrigada para salir.

Usá anteojos protectores, bufandas, y ropa abrigada para salir. Plan B: Si el viento molesta, optá por un café en el centro o un plan hogareño.

Plaza Bicentenario, San Juan.

Más información actualizada del clima y el pronóstico del tiempo de San Juan y la Argentina en Diario de Cuyo

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

