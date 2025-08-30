Recaudan fondos para una mujer trans sanjuanina que está internada en estado delicado Se llama Mariana y es una chica trans sanjuanina que se encuentra en terapia del Hospital Guillermo Rawson. Al tener que dejar de trabajar por su estado de salud, sus amigos organizaron un bingo.

Todo comenzó como un resfrío para Mariana, pero todo empeoró para ella. A sus 34 años, la chica trans sanjuanina tuvo que ser internada en terapia del Hospital Guillermo Rawson por lo que se terminó convirtiendo en una neumonía bilateral. Debido a esto permanece en “grave estado a nivel económico y de salud”, según confirmó a DIARIO DE CUYO, Macarena Pereira, una de las amistades y compañeras de activismo, que promovió la colecta apoyando también a sus padres, hermanos y abuelos.

Mariana no puede hablar por su enfermedad por lo que hay un flyer en el que ella explicó que tiene ambos pulmones comprometidos y que está en pleno tratamiento. Por tal razón es Pereira su interlocutora y quien dijo que su resfriado pasó a mayores y no pudo seguir trabajando ni afrontar el pago de un departamento por día que pagaba. Y todo se agravó cuando “tuvo una convulsión y de la guardia la debieron llevar a terapia”.

“La estamos acompañando a atravesar este momento y estamos pidiendo ayuda no solamente a las organizaciones sociales y feministas con las que ella lucha, sino también a la gente. Necesitamos colaboración urgente y donaciones para el bingo”, señaló Pereira sobre la iniciativa que se está organizando para quien es secretaria adjunta de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) el próximo domingo 14 de septiembre a las 15 h en la sede de Amas de Casa (Catamarca 139 sur).

“Estamos juntando premios y seguimos recibiendo aportes al alias de la mamá de Mariana para que resuelva deudas que se le fueron acumulando al no poder continuar en actividad, gastos de comida e insumos de higiene y para cuando salga del hospital pueda sostenerse”, sostuvo su amiga.

¿Cómo ayudar?

A quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de Mercado Pago al alias canovas.13 a nombre de Mariana Andrea Castro.