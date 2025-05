El Colegio Médico anunció el cierre total del Sanatorio CIMYN La institución denunció falta de pagos por parte de la Obra Social Provincia. Aseguran que no pueden sostener los servicios ni pagar sueldos.

El Colegio Médico de San Juan anunció este viernes el “inminente cierre total” del Sanatorio CIMYN, una de sus principales unidades asistenciales. La drástica medida fue comunicada a través de un documento oficial en el que se acusa a la Dirección de Obra Social Provincia (DOS) de incumplimientos de pago que, según afirman, hacen insostenible la continuidad del servicio.

Según detallaron, hasta la fecha solo se abonó de manera parcial lo correspondiente a los expedientes presentados ante la Obra Social, lo que imposibilita el pago de sueldos al personal del sanatorio. Además, señalaron que los valores que perciben por las prestaciones médicas asistenciales están muy por debajo de los costos reales de operación.

“Dichos valores devienen también en el pago insuficiente de las prestaciones esenciales de los colegas médicos que no permiten sostener la continuidad de los diferentes servicios”, advierte el comunicado. También indican que actualmente existe una deuda judicializada que supera los 1.200 millones de pesos, correspondiente a medicamentos consumidos por afiliados de la DOS y que nunca fueron abonados al Colegio Médico.

La situación genera fuerte preocupación entre los trabajadores del sector y también entre los pacientes que habitualmente se atienden en el Sanatorio CIMYN, ubicado en el microcentro capitalino.

Desde la Obra Social Provincia señalaron que no son responsables del cierre de ningún prestador, ya que no existe un convenio de asistencia formal con el Colegio Médico, sino que los pagos se realizan por prestación efectivamente brindada. Si bien reconocen que hay demoras en el pago de algunos expedientes, afirman que aún se mantienen tiempos más ágiles que otras obras sociales. En cuanto a la millonaria deuda reclamada por Colegio Médico, la DOS indicó que solo puede reconocer los montos auditados y no aquellos correspondientes a los años 2022 y 2023, bajo otra gestión, motivo por el cual el tema quedó bajo análisis judicial.

