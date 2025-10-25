Cómo armar un kit de emergencia para el hogar ante un frente de lluvias o vientos intensos: una guía práctica de objetos necesarios y consejos Estar preparados es la mejora forma de hacer frente a los fenómenos climáticos de manera segura y para prevenir males mayores.

Ante eventos climáticos como las lluvias intensas y vientos fuertes que se vienen registrando últimamente en le país y en la provincia, la prevención en el hogar es clave. Los organismos de Defensa Civil recomiendan contar con un kit básico de emergencia que permita mantener la seguridad y la comunicación hasta que la situación se normalice. En este marco aconsejan:

-Tener un plan familiar y un espacio preparado para resguardarse de manera segura ayuda a evitar el estrés y la improvisación durante una tormenta. Muchas veces, unos minutos de anticipación son suficientes para proteger la salud, los objetos de valor y los dispositivos esenciales.

-Se debe contat con un kit de emergencia bien organizado que debe estar en un lugar visible, accesible para todos los miembros de la casa y lejos de zonas húmedas o propensas a posible ingreso de agua. Lo ideal es guardarlo en una mochila o caja plástica con tapa hermética, etiquetada con una palabra clara como, por ejemplo: emergencia.

-Algunos de los elementos indispensables que debe contener el kit de emergencia son: linternas a pilas, velas, fósforos o encendedores guardados en bolsas herméticas; agua potable, alimentos no perecederos (masitas, barras de cereal o latas de conservas, etc). También se deben incluir copias de los documentos personales como DNI o pasaportes dentro de bolsas herméticas que las protejan de la humedad; cargadores de celulares, una radio portátil a pilas y un silbato.

-Una vez armado, es importante revisar el kit cada tanto para comprobar que no falte nada o, agregar nuevos indispensables de la familia, como así también, para chequear que todo funcione correctamente. Además, puede ser útil incluir una lista de teléfonos de emergencia y los contactos de familiares o vecinos cercanos.

-Aparte se debe tener un botiquín de primeros auxilios. Es importante que los integrantes de la casa sepan dónde está este botiquín. Además, revisar cada tanto que esté todo lo necesario y en condiciones. Deberá tener curitas, medicamentos básicos, alcohol, etc.

-Tener frazadas y prendas de abrigo livianas (1 por persona), medias y un par de calzado tambien dentro de una bolsa.

-Durante un corte de energía prolongado, mantener la calma. Quedarse al resguardo en el lugar más seguro de la casa y, racionalizar el uso de la batería de los dispositivos ayudará a extender la autonomía de los mismos. Es conveniente priorizar la comunicación por mensajes y no dejar los cargadores enchufados permanentemente.

-Es importante que cada integrante de la familia esté involucrado en la preparación del kit y del botiquín para ir conociendo cada detalle del armado y de cómo y cuándo usarlo. De ese modo, todos sabrán cómo reaccionar ante una tormenta o una interrupción prolongada de la electricidad.