Cómo hago si no fui a votar: el paso a paso para justificar mi ausencia Aquellos que no asistan a la jornada electoral serán registrados en el padrón de infractores a menos que se justifique la falta.

Las elecciones legislativas se llevarán a cabo el 26 de octubre del 2025 con la implementación de la boleta única.

En caso de inasistencia a la jornada electoral por un motivo que sea considerado válido, se debe realizar un trámite para poder presentar la justificación correspondiente.

Si la justificación es presentada de manera correcta y considerada válida, la persona no será incorporada al padrón de infractores.

En todos los casos se tienen 60 días pasadas las elecciones para realizar el trámite de justificación. Este se realiza ingresando al sitio web para infractores.

Paso a paso sobre el trámite para justificar la falta a votar

Según lo indicado por la Dirección Nacional Electoral, se debe presentar la justificación en la página web del registro de infractores de la Justicia Nacional Electoral.

Se debe tener en cuenta que la participación en las elecciones legislativas de 2025 es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años.

En el caso de estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación correspondiente, al persona se debe acercar a la autoridad policial más próxima y solicitar la expedición de una constancia que justifique el motivo por el que el votante se encuentra allí.

Elecciones legislativas 2025: quiénes están justificados para no votar

Menores de 18 años (desde los 16 se puede, pero no es obligatorio)

Mayores de 70 años

Personas con un problema de salud

Personas que presenten una causa de fuerza mayor

Jueces de mesa

Policías en funciones

Electores que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación

Para los casos de distancia o problemas de salud y fuerza mayor, es obligatorio presentar documentación que respalde la justificación por la que no asistieron a votar. Si no se adjuntan las constancias, se tendrá que pagar la multa. Si no se paga la multa, podrán ser mayores las consecuencias.

Sanciones por no ir a votar de manera injustificada

El Código Nacional Electoral (CNE) es claro respecto a las consecuencias para aquellos ciudadanos que no se presenten a votar.

Si no se presenta una excusa válida en el plazo estipulado, el infractor será incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar y sufrirá una serie de sanciones y limitaciones además de una multa económica.

Según el artículo 125, quienes no emitan su voto y no justifiquen su ausencia ante la justicia electoral dentro de los sesenta días posteriores a la elección, deberán enfrentar una multa que oscila entre $ 50 y $ 500.

El monto de la sanción varía según la cantidad de veces que el votante haya faltado sin justificación.

Además de la multa económica, cuáles son las otras sanciones por no votar

A la multa económica se le suma la sanción establecida por el artículo 18 del CNE, que establece que los infractores no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Las personas sancionadas podrían enfrentar restricciones para realizar trámites municipales, provinciales o nacionales por un año, por ejemplo, solicitar el pasaporte.

Para abonar la multa y retirar el nombre del Registro de Infractores, los votantes deben dirigirse a la secretaría electoral del distrito correspondiente.

Cómo averiguar si soy infractor

Si en alguna ocasión una persona que se estaba obligada a asistir a la jornada lectoral no se presentó, aparecerá en el registro de infractores de la Justicia Nacional.

En el registro de infractores también se puede ver un registro de las veces que la persona si se presentó a votar y el tipo de jornada que fue: primarias, generales, balotaje, etc. En ese miso sitio, se puede imprimir la constancia de asistencia en cada situación.

Extravío del DNI: cómo hago para ir a votar

Para emitir el voto todos los electores deberán acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de extravío no es posible votar.

No se puede votar con una constancia de DNI en trámite porque no se considera probatoria de la identidad del elector. Tampoco son aceptadas las versiones anteriores del documento de identidad.

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.