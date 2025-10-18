Con mateada previa, vivieron la caminata contra el cáncer de mama que batió record de participación Más de 9.000 personas participaron de este evento tradicional para crear conciencia sobre esta enfermedad.

La largada era a las 11, pero la gente llegó un par de hora antes para disfrutar de la previa con una mateada. Esto es lo que se vio en la mañana de hoy en la XIII Caminata de Concientización sobre el Cáncer de Mama que organizó Gobierno. Más de 9.000 personas participaron de este evento que tuvo como epicentro el Estadio Aldo Cantoni, según informaron fuentes oficiales.

Las primera imágenes de la mañana mostraron una marea rosa, pero quieta y tranquila. Fueron las personas inscriptas para participar de la caminata que ya habían retirado la remera oficial de esta propuesta deportiva. Y que, con frazadas, toallones o manteles se sentaron sobre el césped del Parque de Mayo para tomar mate y vivir la previa del evento con un picnic con amigos o familia. Incluso, algunos hasta con sus mascotas.

Otra de las razones por las que llegaron temprano al Estadio fue que antes de la caminata oficial hubo otra prueba atlética para concientizar sobre el cáncer de mama. Pero destinada a los más chicos. Los niños que llegaron al lugar también participaron de una carrera por un circuito interno improvisado en el interior del Parque. Todos los chicos recibieron una medalla por participar en esta propuesta.

Alrededor de las 10, la marea rosa comenzó a activarse y moverse. La mayoría se ubicó frente al escenario, ubicado sobre Calle Urquiza a metros del Estadio, primero para participar del sorteo de premios. Y, luego, para hacer la entrada en calor junto a Karina Palacio que hizo bailar a todos. A casi todos. Es que fue tan grande la multitud que más de la mitad se tuvo que ubicar lejos del escenario y tan apretujados que les resultó casi imposible moverse y seguir la coreo propuesta por la instructora.

Llegó la hora de la largada, pero se retrasó por la cantidad de atletas. Demoraron una media hora para poder ubicarse detrás de arco de largada. Cubrieron todo el trayecto hacia el Sur de Calle Urquiza, hasta Avenida Libertador. Más de la mitad se quedó sin poder encolumnarse así que debió esperar en veredas o calles adyacentes para sumarse al contingente una vez que se pusiera en movimiento. Aunque esta tarea también fue complicada.

El recorrido previsto comenzaba frente al Estadio para seguir por Urquiza hasta 25 de Mayo, Las Heras, Avenida Libertador y Urquiza para retornar al punto de partida. Pero, cuando los primeros atletas llegaron a la intersección de Las Heras y Libertador, aún no terminaban de largar algunos participantes, especialmente los adultos mayores que trataron de ser los últimos en salir para emprender la caminata sin correr riesgos. Y tuvieron su recompensa. Al final del recorrido los esperó un equipo de fisiokinesiólogos con colchonetas para hacerlos elongar tras la caminata de 3 kilómetros.

Debido a la cantidad de participantes, la caminata demoró poco más de una hora en finalizar. Pero, nadie se retiró del lugar. Es que a continuación se retomó el sorteo de premios y se realizó un ticktock, dirigido por Karina Palacio, en el que con música y coreo se representó el autoexamen de mamas y la eliminación del mal desde el interior hacia el exterior.