Con un templo renovado y un desfile cívico, rendirán honor a la Virgen de Fátima Bajo el lema ‘Con María seamos casa de escucha y santidad’, la Novena arrancará el sábado 4 de octubre.

La comunidad religiosa de la Parroquia de Fátima, en Rawson, ya se prepara para celebrar las Fiestas Patronales en honor a la Virgen. Y lo hará estrenando algunas obras de mejoras en el templo y con un desfile cívico en el que participarán distintas instituciones y asociaciones del departamento. La Novena arrancará el próximo sábado 5 de octubre, mientras que el 13 será la procesión para finalizar las festividades.

Este año se realizaron algunas obras de mejoras en el templo de Fátima para celebrar las Patronales. Así lo dijo Jonatan Félix, sacerdote a cargo de la parroquia, quien agregó que ‘todos los trabajos’ se hicieron con la colaboración de los feligreses. ‘Logramos restaurar y pintar todos los bancos de la parroquia como también iluminar completamente la gruta y mejorar la iluminación en el interior del templo. Además, estamos terminando de arreglar los baños para brindarle un mejor servicio a la gente’, dijo el sacerdote.

El padre Jonatan también agregó que a raíz del éxito que tuvo el año pasado el desfile cívico que se realizó para honrar a la Virgen de Fátima en su día, este año se volverá a realizar. Será el mismo día de las Fiestas Patronales, el 13 de octubre, con la participación de escuelas, colectividades, centros de jubilados, escuelas deportivas y demás instituciones intermedias y asociaciones del departamento.

El desfile comenzará a las 19 y, tras finalizar, se realizará la procesión por las inmediaciones de la parroquia. Para finalizar se celebrará la misa de cierre. ‘El 13 de octubre vamos a celebrar una sola misa central, ya que las primeras comuniones se realizarán en los días previos. Esta misa será a las 21, aproximadamente’, dijo el padre Jonatan.

La Novena en honor a Fátima arrancará el próximo sábado 4 de octubre y finalizará el 12- Durante las 9 noches, y a partir de las 20, se realizará la Adoración, confesiones y rezo del Rosario. Mientras que a las 21, se celebrará la misa, oficiada por un sacerdote distintos cada noche y con distintas intenciones para pedir por la familia, trabajadores, niños, entre otros.