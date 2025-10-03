Con una búsqueda del nido escondido y hasta concursos de dibujo y barriletes, realizarán la segunda edición del Festival de las aves Será en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebra cada segundo sábado de octubre.

El próximo sábado 18 de octubre, el Parque Sarmiento, en el departamento Zonda, se convertirá en escenario de múltiples actividades que tendrán el fin de fomentar el cuidado y protección de una especie animal. Se trata del Festival de las Aves, en su segunda edición, que se realizará en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebra el segundo sábado del mes de octubre. Niños y grandes podrán participar gratis de todas las propuestas, organizadas por la Secretaría de Ambiente, COA San Juan (Club de Observadores de Aves) y Aves Argentinas.

Las actividades arrancarán con las primeras luces del día. Desde las 7,30 hasta las 11 se desarrollará el ‘Concurso Fotográfico en Vivo’ en el que los visitantes podrán recorrer el interior del Área Protegida y capturar imágenes de la flora, de la fauna y/o del paisaje del lugar. Esta propuesta está destinada a todo público que podrá participar en ‘categoría cámara fotográfica 1 y 2’ o ‘categoría teléfono celular’. El cierre de esta actividad será a las 11,30.

Simultáneamente, desde las 9,30 y hasta las 11, los agentes de esta Área Protegida recibirán a chicos para participar del Concurso de Pintura ‘El Color de Las Aves‘. Los niños podrán expresar su arte, pintando con temperas siluetas de las aves autóctonas que albergan en el Parque. Se les proporcionará todo el material necesario para esta actividad que está destinada a menores de 12 años. Cabe recordar que la Secretaría de Ambiente publicó el primer ‘Catálogo de Aves’ con foto e información de los 172 tipos que habitan en el Parque Sarmiento.

A medida que avance la mañana, se irán sumando más propuestas. De 10 a 10,30 se llevará a cabo el Concurso de Barriletes Volando Alto’. ’Los participantes podrán remontar sus barriletes en el interior del Parque. Mientras, a las 10,30, arrancará la charla audiovisual ’Introducción a la Observación de las Aves’, a cargo del COA San Juan. La duración aproximada de la charla será de una hora.

Mientras que a las 11llegará una de las propuestas más divertida, destinada a los chicos presentes en el Parque. En un sector delimitado de este Área Protegida, mediante pistas y adivinanzas, los niños menores de 8 años podrán participar de la búsqueda de ‘El Nido Escondido’.

Actividades en Pedernal

En el marco del Mes de las Aves Migratorias, se realizará una jornada de avistaje de esta especie en el Paisaje Protegido Pedernal, en el departamento Sarmiento. Será el sábado 11 de octubre, a partir de las 9. Los interesdos en participar de esta actividad gratuita tienen que vestir ropa cómoda, llevar agua y concentrarse en el ingreso de Pedernal para salir todos juntos con los coordinadores de esta propuesta. La línea 264 de la RedTulum llega hasta Pedernal y sale desde la Estación Mitre.