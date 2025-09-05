Jachalleros realizarán una peregrinación para honrar a Carlo Acutis, el primer santo millennial Bajo el lema 'Nos une la fe'' durante la jornada del domingo se realizarán diversas actividades en el paraje dedicado a honrar la figura y el nombre del nuevo santo de la Iglesia Católica.

Para este domingo 7 del corriente, a partir de las 9, se ha programado en el distrito jachallero conocido como La Gran China, una jornada muy especial destinada a honrar al nuevo santo de la Iglesia Católica, arlo Acutis. Entre las actividades programadas, a partir de las 9 comenzará una peregrinación hacia el ‘Cerro de la paz”que llegará, cercan del mediodía, hasta el paraje dedicado al santo más joven de la historia de la humanidad, que será canonizado el mismo domingo por el Papa León XIV en un acto a realizarse en el Vaticano.

La jornada tiene como lema: ‘Nos une la fe” e incluye diversas actividades entre ellas una misa comunitaria, y un almuerzo fraterno para fomentar la integración, y un show artístico como cierre festivo.

La organización estará a cargo de las comunidades parroquiales de Nuestra Señora de la Mercedes y de San José.

Entre los que invitan a participar de esta ceremonia están los servidores de San José Obrero, del distrito La Gran China, y las comunidades de las calles Honda, Costa Canal Sur y La Frontera.

La comunidad en general también ha sido convocada a participar a través de una invitación del cura párroco, Gustavo Baca y los sacerdotes Rodrigo, Renzo y Cristian.

La devoción por Acutis en el departamento norteño surgió por la gran cantidad de jóvenes estudiantes que concurren a distintos establecimientos educativos y que, en cierta forma, se han identificado en un intento por hacer que las cosas funcionen.

La idea de generar un paraje para dedicarlo a Carlo Acutis, en las inmediaciones del cerro de La Paz, se fue gestando con el tiempo hasta que se dispuso de un lugar adecuado, donde ahora se están haciendo algunas obras para otorgarle al lugar una significación especial.