Confirmaron que habrá colectivos gratis para el Estadio del Bicentenario en Pocito La secretaria de Turismo, Belén Barbosa, adelantó que la Red Tulum brindará ese servicio para que todos los sanjuaninos puedan llegar al máximo evento que celebra la provincia en el año.

Una de las preguntas que rondaba entre quienes desean participar de la Fiesta Nacional del Sol 2025 era la forma de llegar hasta el Estadio del Bicentenario y el Velódromo para las jornadas del 20,21 y 22 de noviembre próximo. Sin embargo, la secretaria de Turismo del Gobierno de la Provincia, Belén Barbosa, confirmó en Radio Sarmiento que el servició prestado por la Red Tulum será gratuito para ese lugar de encuentro de los sanjuaninos con motivo de la fiesta máxima que tiene la comunidad.

Esto, teniendo en cuenta que desde el kilómetro cero de la provincia ubicado en la Plaza 25 de Mayo, hasta el lugar de los festejos hay una distancia de 9 kilómetros. De todas maneras, hay localidades en distintos departamentos que están mucho más alejados, por lo que el público tendrá una buena posibilidad de utilizar el servicio de transportes de pasajeros gratis hasta ese lugar.

Además, durante la entrevista, dio un pantallazo de algunas modificaciones que tendrá la celebración para brindar más comodidad a los visitantes, luego de la experiencia de la edición anterior.

Entre esas mejoras, se prevé más espacios para colocar sillas y que mayor cantidad de público pueda estar cómodamente sentados. También un amplio sector para niños, que puedan disfrutar de espacio y juegos. Se extenderá el espacio gastronómico en al menos un 20 % más como escenarios para la participación de artistas folclóricos y clásicos. La idea es que este edición el público que llegue a la celebración de carácter nacional tenga más y mejores comodidades con el fin de disfrutar de tres jornadas a pleno.

La experiencia anterior

Cabe recordar que en la edición de octrubre del año pasado, la RedTulum colocó colectivos especiales con boleto gratuito, que salieron desde los cuatro puntos cardinales para que los sanjuaninos lleguaran al Estadio del Bicentenario y al Velódromo Vicente Chancay.

En esa ocasión, las líneas comenzaron su recorrido a las 18.30 (viaje de ida) desde varios sitios ubicados en los cuatro puntos cardinales, mientras que el regreso fue desde las 23, desde un sector señalado, frente al Velódromo.

Por ejemplo la Línea Magenta conectó el Oeste con el Estadio. Los colectivos salieron desde cuatro lugares: uno de ellos, el Parque de Rivadavia; otras dos salidas en La Bebida; mientras que en Capital salieron micros desde la Estación Córdoba.

La Línea Verde conectó el Norte de la provincia con el Estadio y el Velódromo: salieron colectivos desde dos puntos de Chimbas y uno desde Albardón.

La Línea Celeste trasladó público desde el Este. Santa Lucía tuvo tres lugares de salidas; Caucete un punto de salida de colectivos y 9 de Julio, dos puntos señalizados.

Por último, la Línea Amarilla conectó desde el Sur con la FNS. Desde Rawson habrá dos puntos de salida. Desde Pocito, también dos puntos y Sarmiento, también dos paradas.