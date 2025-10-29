La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.
VERDURAS
|Productos
|Desde
|Hasta
|PAPA (kg)
|$250
|$500
|CAMOTE (kg)
|$1000
|$1500
|ZANAHORIA (kg)
|$700
|$800
|ZAPALLO TIERNO (kg)
|$800
|$900
|ZAPALLO ANCO (Kg)
|$1000
|$1500
|ZAPALLO INGLÉS (kg)
|$1000
|$1500
|CHOCLO (u)
|$800
|$1000
|AJO (cabeza)
|$600
|$700
|ACELGA (u)
|$500
|$600
|ESPINACA (u)
|$500
|$600
|TOMATE PERITA (kg)
|$2000
|$2500
|TOMATE PLATENSE (kg)
|$1500
|$2000
|CEBOLLA (kg)
|$700
|$800
|CEBOLLA DE VERDEO (u)
|$400
|$500
|PIMIENTO (kg)
|$5000
|$6000
|MORRÓN (kg)
|$6000
|$7000
|BERENJENA
|$1500
|$2000
|LECHUGA
|$400
|$500
|PEPINO (kg)
|$2000
|$2500
|BRÓCOLI (u)
|$1000
|$1500
|REMOLACHA (u)
|$1000
|$1500
|REPOLLO (u)
|$1500
|$2000
|PALTA (kg)
|$7000
|$8000
|CHAUCHA (kg)
|$1500
|$2500
|RÚCULA
|$400
|$500
|ESPÁRRAGOS
|$1000
|$1500
FRUTAS
|Productos
|Desde
|Hasta
|BANANA (kg)
|$2000
|$3000
|MANZANA (kg)
|$1500
|$2500
|NARANJA (kg)
|$1500
|$2500
|CIRUELA (kg)
|$2000
|$3000
|MANDARINA (kg)
|$2000
|$3000
|KIWI (kg)
|$9000
|$10.000
|LIMÓN (u)
|$500
|$600
|PERA (kg)
|$2000
|$2500
|POMELO (kg)
|$2000
|$2000
|FRUTILLA (KG)
|$7000
|$8000
|MANGO (u)
|$2000
|$2500
|MELÓN
|$2500
|$3000
|ANANÁ
|$3000
|$4000
|SANDIA
|$800
|$1500
CARNES
|Productos
|Desde
|Hasta
|ASADO
|$10.000
|$12.500
|BLANDA
|$11.500
|$12.500
|MOLIDA COMÚN
|$4500
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$8000
|$9000
|PECETO
|$13.000
|$16.000
|COSTILLA
|$7000
|$10.00
|COSTILLA DE CERDO
|$6500
|$7000
|MATAMBRE
|$9000
|$12.500
|CHORIZO
|$4500
|$6000
|MORCILLA
|$3500
|$4500
|CHINCHULINES
|$3000
|$5000
|MOLLEJA
|$22.000
|$25.000
|OSOBUCO
|$6000
|$6500
|HÍGADO
|$4000
|$4500
|LENGUA
|$6000
|$8000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4500
|$6000
|POLLO
|$2300
|$3100
|PECHUGA
|$7000
|$8000
|MONDONGO
|$5000
|$6000
|SESOS
|$5000
|$6000
|MILANESA DE CARNE
|$7000
|$8000
|MILANESA DE POLLO
|$3800
|$4800
|BLANDA DE CERDO
|$6000
|$8000
ESPECIAS Y FRUTOS SECOS
|Productos
|Desde
|Hasta
|PIMIENTA NEGRA 100G
|$2000
|$2500
|PIMIENTA BLANCA 100G
|$4000
|$5000
|NUEZ MOSCADA X U
|$600
|$700
|PIMENTÓN 100G
|$1000
|$1300
|CÚRCUMA 100G
|$1900
|$2700
|CURRY 100G
|$1700
|$2400
|CANELA MOLIDA 100G
|$2500
|$3100
|CANELA EN RAMA 100G
|$2300
|$6000
|AJO EN POLVO 100G
|$900
|$1900
|AJÍ MOLIDO 100G
|$1000
|$1100
|COMINO 100G
|$1000
|$2600
|APIO MOLIDO 100G
|$1500
|$2000
|ORÉGANO 100G
|$900
|$1300
|TOMILLO 100G
|$900
|$1000
|ROMERO 100G
|$1300
|$2100
|CONDIMENTO PARA PIZZA 100G
|$1400
|$1500
|CHIMICHURRI 100G
|$1400
|$1500
|PROVENZAL 100G
|$1000
|$1500
|MANÍ 100G
|$500
|$600
|COCO RALLADO 100G
|$1200
|$1400
|ALMENDRA 100G
|$2400
|$2700
|NUECES 100G
|$2400
|$2600
|AVENA 100G
|$3000
|$3400
|GRANOLA 100G
|$800
|$1000
|QUINOA 100G
|$500
|$700