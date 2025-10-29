Preocupación por el aumento del grooming en San Juan: en lo que va del año se registró más del 400% de casos que en todo el 2024 Desde el Ministerio Público Fiscal dijeron que sólo entre el 6 y el 9 de octubre ingresaron 16 causas de este delito.

‘Preocupante’ es la palabra que usó el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos, para referirse al aumento significativo de casos de grooming en la provincia. Dijo que en lo que va del año se registró un crecimiento mayor al 400% respecto al 2024. Y que en sólo 4 días ingresaron 16 causas por este delito de acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal comenzó a dar charlas en las escuelas sobre esta problemática.

Durante el 2024, se registraron 9 reportes de casos de grooming en San Juan. En lo que va de este año, ya son 50, mostrando un crecimiento de 455%. ‘Estos números son preocupantes porque demuestran que cada vez hay más niños y adolescentes en peligro. Por eso, desde la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan quisimos involucrarnos en la prevención y toma de conciencia sobre esta problemática, fomentando charlas en las escuelas’, dijo Pablo Martín.

El fiscal agregó que octubre fue protagonista por el número de casos denunciados. En el transcurso de este mes, la Justicia registró unas 40 denuncias por grooming. La mayoría se realizó en un lapso de 4 días. Según las estadísticas que maneja el Ministerio Público Fiscal, entre el 6 y el 9 de octubre ingresaron 16 causas de acoso sexual y virtual a menores, y por distintas vías.

Martín explicó que de las 16 causas que ingresaron en el lapso de esos 4 días, 13 lo hicieron por sistema (reporte de alerta) y las 3 restantes por denuncias. ‘En Estados Unidos, por ley, las plataformas están obligadas a reportar a NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) sospechas sobre un posible groomer, compartiendo su IP. Si esa dirección corresponde a Argentina se envía el alerta a Buenos Aires, desde donde la reenvían a la ubicación geográfica correspondiente que, en este caso, es San Juan. De esta manera ingresa a la Justicia para la investigación’, explicó Martín.

El fiscal agregó, además, que si se tiene en cuenta que de estas 16 causas sólo 3 ingresaron por denuncia directa, se puede determinar el desconocimiento de los padres respecto al peligro al que están expuestos sus hijos. Y que fue este factor el que motivó al Ministerio Público Fiscal a impulsar las charlas de información y prevención de este delito silencioso que cada vez tiene más víctimas en la provincia.

Que los padres se informen sobre este delito y que se involucren en la prevención, son dos acciones fundamentales para frenar el avance del grooming en la provincia, según dijo Martín. ‘Es importante que los padres conozcan las plataformas que usan sus hijos y que sepan configurarlas para tener control del dispositivo. Es parte de lo que abordamos en la charla que realizamos en la Escuela de Comercio a modo de prueba piloto. Y vamos a continuar con este tipo de actividades para llegar a más padres. Por eso estamos trabajando junto al municipio de Capital con su programa de abordaje a las escuelas y al Ministerio de Educación’, dijo el fiscal.

Martín adelantó que el 12 y 13 de noviembre se realizará una capacitación destinada a los monitores que son los representantes de todas las escuelas públicas y privadas de la provincia. Ellos se encargarán de abordar la problemática del grooming y de convocar al Ministerio Público Fiscal para que brinde una charla de información y prevención de este delito.