La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su equipo de Espacios Verdes, informó el cronograma semanal de poda que se llevará a cabo del lunes 11 al domingo 17 de agosto.

Zonas y horarios de trabajo

Las tareas se realizarán en tres turnos: de 8 a 13 hs, de 13 a 17 hs y de 19 a 22 hs. A continuación, el detalle por día y sector:

Lunes 11 y martes 12 de agosto

De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

De 13 a 17 hs: Villa América

De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Miércoles 13 y jueves 14 de agosto

De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

De 13 a 17 hs: Villa América

De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Viernes 15 de agosto

De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

De 13 a 17 hs: Villa América

De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Sábado 16 y domingo 17 de agosto

De 8 a 13 hs: Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – Av. Libertador

 