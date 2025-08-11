La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su equipo de Espacios Verdes, informó el cronograma semanal de poda que se llevará a cabo del lunes 11 al domingo 17 de agosto.
Zonas y horarios de trabajo
Las tareas se realizarán en tres turnos: de 8 a 13 hs, de 13 a 17 hs y de 19 a 22 hs. A continuación, el detalle por día y sector:
Lunes 11 y martes 12 de agosto
De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
De 13 a 17 hs: Villa América
De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani
Miércoles 13 y jueves 14 de agosto
De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
De 13 a 17 hs: Villa América
De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani
Viernes 15 de agosto
De 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
De 13 a 17 hs: Villa América
De 19 a 22 hs: Barrio Bardiani
Sábado 16 y domingo 17 de agosto
De 8 a 13 hs: Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – Av. Libertador