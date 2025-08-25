Continúa la campaña de desinfección y control ambiental en Ciudad de San Juan

El operativo se extenderá del 25 al 29 de agosto con acciones coordinadas en distintos sectores de la Capital sanjuanina, abordando tanto la mañana como la tarde.

Cronograma del 25 al 29 de agosto

Operativo de desinsectación, desratización y educación ambiental

Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Turno Mañana – Desinsectación y Educación Ambiental

Lunes 25:

Operativo en el cuadrante delimitado por calle 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.

Martes 26:

Desinsectación en el área comprendida entre calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Miércoles 27:

Intervención en el cuadrante de calle 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón, Aristóbulo del Valle y calles internas.

Jueves 28:

Nuevamente se trabajará en el sector de calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Viernes 29:

Continuación del operativo en la misma zona: calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Turno Tarde – Desratización y Desinsectación

Lunes 25:

Operativo en el cuadrante comprendido por Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador, Alvear y calles internas.

Martes 26:

Trabajo de control en la zona de Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza y calles internas.

Miércoles 27:

Intervención en el área comprendida por Ignacio de la Roza, Urquiza, Libertador, Av. España y calles internas.

Jueves 28 y Viernes 29:

Atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema de reclamos municipal.