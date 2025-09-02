Cuándo volverá a llover en San Juan, según el pronóstico del tiempo Esto es lo que indica el SMN sobre San Juan.

San Juan vivió un intenso temporal de Santa Rosa que dejó múltiples complicaciones durante el fin de semana. Ahora, muchos se preguntan cuándo volverán las lluvias a la provincia y qué se espera para los próximos días.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos hasta el lunes 8 de septiembre no hay probabilidades de precipitaciones en San Juan. De esta manera, la semana transcurrirá con jornadas frescas y sin lluvias, aunque con temperaturas variables.

Cómo estará el tiempo en San Juan día por día

Martes 2 de septiembre: jornada agradable, con una máxima de 20° y mínima cercana a los 5°.

Miércoles 3: descenso de la temperatura, máxima prevista en 16°.

Jueves 4: continuará bajando, con apenas 12° de máxima.

Viernes 5: será el día más frío, con máxima de solo 9° y mínima de 2°.

Sábado 6: leve recuperación, máxima de 15°.

Domingo 7 y lunes 8: se esperan máximas de 18°, con mañanas frías de 8°. MIRA TAMBIÉN El doloroso video de decenas de animales muertos tras el temporal de Santa Rosa en San Juan

En resumen, la próxima semana no traerá lluvias a San Juan, pero sí un marcado descenso térmico hacia el final de la semana laboral, seguido por un repunte durante el fin de semana.

Pronóstico del SMN.

Los especialistas destacan que septiembre suele traer variabilidad climática, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil en caso de nuevos avisos.