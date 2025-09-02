El doloroso video de decenas de animales muertos tras el temporal de Santa Rosa en San Juan Un puestero de 25 de Mayo perdió todas sus cabras como consecuencia de las lluvias.

El temporal de Santa Rosa que este año llegó puntual a San Juan hizo estragos en la provincia, provocando daños no solo en viviendas sino también en el campo. En ese contexto, este diario accedió a un doloroso video que muestra a decenas de cabras muertas como consecuencia de las fuertes lluvias.

La víctima fue un puestero de 25 de Mayo que tiene domicilio a la altura del kilómetro 445 de la Ruta 20. En esa zona el temporal fue fuertísimo, dijeron los vecinos. El hombre dueño del puesto se llama Enrique Talquenca. “Se le murieron todos los animales, su sustento de vida… Se llovieron enteros, en su casa no tienen nada seco”, señaló una mujer identificada como Lila Trigo.

Talquenca no es el único puestero que perdió animales, pues otros habitantes de la zona también reportaron la muerte de su ganado.

This browser does not support the video element.

Santa Rosa dejó daños y evacuados el fin de semana

El temporal de Santa Rosa se hizo sentir el fin de semana con particular fuerza en San Juan y dejó a su paso un panorama complejo: lluvias intensas en gran parte de la provincia, familias evacuadas, calles y rutas cortadas, granizo en algunas zonas, nevadas en otras y cortes de energía que afectaron a varios hogares.

Las lluvias persistentes ocasionaron daños en numerosas viviendas, provocando que varias familias debieran abandonar sus casas. En el Este provincial, en localidades como La Chimbera, en 25 de Mayo, se registraron fuertes caídas de granizo, mientras que en Pedernal, Sarmiento, y en Tamberías, Calingasta, la novedad fue la nieve, que sorprendió a los vecinos en pleno temporal. La intensidad del fenómeno complicó también la circulación vial, con interrupciones transitorias en calles y rutas, lo que dejó aisladas a distintas comunidades. Al mismo tiempo, se produjeron cortes de energía en Rawson, Capital y Rivadavia, que obligaron a la distribuidora Naturgy a intervenir con cuadrillas de emergencia.

Piden donaciones de ropa y alimentos para ayudar a las familias afectadas

El temporal de lluvia registrado este fin de semana pasado afectó a miles de familias de diferentes departamentos y esto movilizó la solidaridad de los sanjuaninos. Fundaciones y asociaciones solidarias lanzaron las campañas para conseguir donaciones que luego distribuirán entre las familias más vulnerables. Esta ayuda se suma a la asistencia que llevan adelante los municipios y el Ministerio de Familia.

A varias familias se les mojaron hasta los muebles con las intensas lluvias del fin de semana pasado.

Dónde acercar las donaciones

Asociación Civil Posibilidad para Todos. Para ayudar, comunicarse al 4340825 o al 154030597. También se pueden acercar las donaciones a la sede de la Asociación en Barrio La Estación, Casa 24 Manzana 25.

Para ayudar, comunicarse al 4340825 o al 154030597. También se pueden acercar las donaciones a la sede de la Asociación en Barrio La Estación, Casa 24 Manzana 25. Fundación Solydar. Las donaciones se pueden dejar en su sede en calle Mariano Moreno 270 Sur, en Rivadavia. También se puede llamar al 2646729681 o realizar una transferencia por Mercado Pago alias: fundacionsolydar.org

Las donaciones se pueden dejar en su sede en calle Mariano Moreno 270 Sur, en Rivadavia. También se puede llamar al 2646729681 o realizar una transferencia por Mercado Pago alias: fundacionsolydar.org Fundación San Plácido. La ayuda se puede acercar en la sede de calle General Acha 876 Sur, Capital, o bien comunicarse a los teléfonos 2645040718 / 2645066594 para que retiren por el domicilio las donaciones.

La ayuda se puede acercar en la sede de calle General Acha 876 Sur, Capital, o bien comunicarse a los teléfonos 2645040718 / 2645066594 para que retiren por el domicilio las donaciones. Cáritas San Juan. Las donaciones se pueden dejar en todas las parroquias donde funcionas la Cáritas Parroquiales, en los diferentes departamento. O dejar mensaje en la cuenta de Facebook “Caritas San Juan”.