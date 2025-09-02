La fe está de fiesta: la peregrinación de jóvenes cumple 45 años La nueva edición se realizará este domingo 7 y buscan que tenga apoyo legislativo provincial y departamental.

La Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes de San Juan cumple 45 años y se prepara para una nueva edición que promete reunir a miles de fieles. Con el lema “Peregrinos de Esperanza”, este tradicional encuentro se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a partir de las 7:45 horas, partiendo desde la Catedral de San Juan hasta el Complejo Ceferino Namuncurá, en el departamento de San Martín.

Un evento de fe, cultura y convivencia

Organizada por el equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana, la peregrinación busca ser declarada de interés general, cultural y religioso por la Honorable Cámara de Diputados y los concejos deliberantes de los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín.

Se trata de un acto masivo de profesión de fe que congrega a cientos de jóvenes pertenecientes a distintos movimientos y grupos apostólicos de la Iglesia sanjuanina. También participan quienes no profesan la fe católica, pero encuentran en este evento un espacio de convivencia, reflexión y esparcimiento.

Exequiel Herrera, coordinador de la Pastoral Arquidiocesana de Jóvenes, dijo que este año la caminata coincidirá con el Jubileo de los Jóvenes y la canonización de Carlos Acutis, el influencer que falleció a los 16 años y que será canonizado por el papa León XIV.

45 años de historia en San Juan

La primera Peregrinación de Jóvenes se realizó en 1978, con punto de partida en la Catedral y destino en el Cerrillo Barboza, en el departamento de Pocito. En aquella oportunidad participaron más de 15.000 jóvenes.

Con el paso de los años, el evento, que se discontinuó sólo en dos oportunidades, fue variando de destino: en 2001 se celebró en el Villicum, departamento de Albardón, hasta que en 2008 se estableció de manera definitiva el Complejo Ceferino Namuncurá como lugar de llegada.

Hoy, después de más de cuatro décadas, la peregrinación se consolida como uno de los encuentros juveniles y religiosos más importantes de la provincia de San Juan.

Una celebración que trasciende lo religioso

Más allá de lo espiritual, esta actividad se ha convertido en un hito cultural y social para la provincia, generando un espacio donde la fe se une con la esperanza, la amistad y la tradición.