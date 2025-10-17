Cuatro hospitales sanjuaninos fueron reconocidos como “Establecimiento de salud comprometido con la calidad” Se trata de los hospitales Guillermo Rawson, Federico Cantoni, José Giordano y 25 de Mayo que recibieron los diplomas en las II Jornadas Provinciales de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria.

Cuatro hospitales sanjuaninos fueron reconocidos con el diploma de “Establecimiento de salud comprometido con la calidad”. En las II Jornadas Provinciales de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria, que se llevaron a cabo este viernes en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, el Estado nacional destacó la labor de los hospitales Dr. Guillermo Rawson (nivel avanzado), Dr. Federico Cantoni de Pocito (nivel intermedio), Dr. José Giordano de Albardón (nivel inicial) y Hospital 25 de Mayo (nivel inicial).

El reconocimiento forma parte de las políticas vinculadas a la salud desarrolladas por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, que busca identificar y destacar en el ámbito público como privado y de la seguridad social a aquellas instituciones que demuestren compromiso e iniciativas en pos de la mejora de la calidad de atención, a partir de una revisión de las buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud.

Así fue como estas instituciones de San Juan, tras el proceso evaluatorio correspondiente, fueron descatadas. Los reconocimientos otorgados por la Dirección de Calidad y Seguridad del paciente se articulan con las autoridades sanitarias jurisdiccionales y las autoridades de la institución para la implementación del proceso de autoevaluación de buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud.

En el caso del Hospital Dr. Guillermo Rawson recibieron el diploma el director médico, Adrián D’Ovidio, y en representación del Equipo de Gestión de Calidad de la institución, Iris Castilla.

Por el Hospital Dr. Federico Cantoni, recibió el director Néstor Guimarães, la jefa de Zona Sanitaria V, Patricia Mut, y en representación del equipo, el referente de Calidad de la Institución, Adrián Díaz Scadding.

En representación del Hospital Dr. José Giordano estuvo presente la jefa de Zona Sanitaria III, Ivonne García y la referente de calidad de la institución farmacéutica, Analía Poblete-

Por último, el director del Hospital 25 de Mayo, Néstor Matías Martínez, junto al referente de calidad de la institución, Eduardo Gabriel Bustos Vogt, recibieron la premiación.

Vale aclarar que las jornadas, organizadas por la Dirección de Información para la Gestión Sanitaria, Área Calidad y Seguridad Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, tuvieron como objetivo promover la cultura de la calidad y seguridad del paciente favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en todos los niveles de atención sanitaria de la jurisdicción.

En la actividad estuvo presente el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el Secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo y la directora de Información para la Gestión Sanitaria, Marcela Rodríguez; entre otras autoridades.