Después de las lluvias, Salud emitió las recomendaciones para evitar la proliferación de mosquitos Se aconseja eliminar recipientes con agua y mantener limpias las viviendas para eliminar al Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Luego de las lluvias registradas recientemente, el Ministerio de Salud solicitó a la comunidad mantener activas las acciones para combatir las larvas y el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. En tal sentido, aconsejó a la población eliminar cualquier objeto en el domicilio que pueda acumular agua, ya que estos se convierten en potenciales criaderos.

Entre las principales recomendaciones se destacaron:

-Mantener boca abajo los recipientes que no se utilizan.

-Tapar los tanques o depósitos de agua.

-Renovar cada dos días el líquido de floreros, bebederos de animales o piletas de lona, cepillando sus bordes para eliminar los huevos del mosquito.

Despejar canaletas y desagües.

-Eliminar la basura acumulada en patios o alrededores de las viviendas y utilizar repelente en las zonas del cuerpo expuestas.

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas, y usar espirales o difusores para mantener alejados a los mosquitos.

-Limpiar recipientes de desagote de aires acondicionados.

– Cepillar piletas de lona.

-En el caso de las piletas grandes, si no es posible cubrirlas, se debe mantener el agua clorada y cepillar los bordes al menos cada 15 días.

-Después de cada lluvia es fundamental que cada vecino revise su entorno y elimine cualquier punto de agua estancada. La prevención es la herramienta más efectiva contra el dengue.

Detalles de la enfermedad

El dengue puede afectar a personas de cualquier edad, produciendo sintomatología como fiebre, dolores de cabeza y articulares; dolor detrás de los ojos e incluso en casos más severos puede haber cuadros de fiebre hemorrágica, ocasionando sangrado intenso, con descenso de la presión arterial que ocasiona la muerte del paciente.

Ante la aparición de estos síntomas se recomienda la asistencia a su centro de salud u hospital más cercano para su inmediata intervención.