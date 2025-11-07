El operativo de seguridad para la FNS afectará a unos 750 efectivos y durará más de 12 horas por jornada Como el año pasado, habrá dos accesos para ingresar a la zona de estacionamiento de la Feria Temática.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 está cada vez más cerca y se siguen definiendo los destalles. Desde la Policía de San Juan le adelantaron a DIARIO DE CUYO que el operativo de seguridad para las tres noches de este evento afectará a unos 750 efectivos de la Fuerza y que durará más de 12 horas por jornada. También, que personal policial será el encargado de dirigir y guiar tanto el ingreso de vehículos a la zona de estacionamiento en la Feria Temática como la desconcentración del lugar.

Según dijo el comisario al frente de la dirección D3 y fiscalizador general del operativo de seguridad para la FNS, Fabián Correa, el mismo se dividirá en 3 zonas principales que es donde se concentrará la mayor cantidad de efectivos: el interior del Velódromo Vicente Chancay donde habrá 35 policías; el interior del Estadio del Bicentenario donde se desarrollarán los espectáculos principales donde se distribuirán 100 efectivos; y la Feria Temática (incluidos ingresos y boleterías) que contará con la presencia de 250 efectivos.

A estos se sumará el resto del personal policial en distintos sectores y con diferentes funciones. ‘Alrededor de 750 policías estarán afectados a la FNS. En las inmediaciones del predio, habrá 80. A ellos hay que sumarles los que estarán a cargo de los desvíos y operativos de prevención y de ordenamiento de tránsito en diferentes puntos, como también a los efectivos del GAM que se encargarán de escoltar a los aristas, a Bomberos y a los jefes de diferentes direcciones que tendrán a cargo diferentes tareas’, dijo el Fabián Correa.

El comisario agregó, además, que en cada una de las 3 jornadas de la fiesta, el operativo de seguridad comenzará a las 16 y terminará a las 5, una vez que termine la desconcentración del público que asiste a los espectáculos. Aunque, los efectivos se retirarán una hora después de finalizado el operativo. ‘Una guardia mínima de policías llegará a las 14 a la fiesta para recibir los elementos necesarios mientras que todos se retirarán a las 6, tras dejar todo ordenado para el día siguiente’, explicó el director de D3.

El personal policial también será el encargado de dirigir y ordenar el ingreso de autos a la zona de estacionamiento. Podrán ingresar por el acceso ubicado en Calle General Acha, antes de Calle 7, al Este del Velódromo; y por la entrada ubicada sobre Calle 7, entre Ruta 40 y General Acha, al Sur del Velódromo. Y sin estar obligados de entrar por determinado acceso o de circular en una dirección preestablecida como sucedió el año pasado. ‘Los vehículos van a poder circular libremente. Lo que lo hagan por General Acha hacia el sur podrán ingresar por el acceso que está antes de Calle 7 o seguir hasta Calle 7 y girar al Oeste para entrar por el acceso que da al Sur del Velódromo’, explicó el comisario.

Correa también dijo que, en caso de que se complique el ingreso en horas picos de la fiesta, los efectivos policiales serán los encargados de organizar y dirigir tanto la circulación como el acceso al estacionamiento. Y que serán ellos también los que guiarán la desconcentración, derivando a los conductores hacia la Ruta 40 o hacia la Calle General Acha.

Los efectivos afectados al operativo de seguridad también estarán apostados en Calle 6 y conectora; Calle General Acha y calles 5, 6 y 7; y en Calle 7 y conectora donde realizarán cortes o desvíos de acuerdo a las necesidades que surjan en el transcurso de la jornada.