Destacan que San Juan se encamine a la realización de cirugías de alta complejidad y tecnología médica El ministerio de Salud de la provincia resaltó que tanto el Hospital Dr. Guillermo Rawson como el Hospital Marcial Quiroga concretaron cirugías de alta complejidad nunca antes realizadas en la provincia.

El ministerio de Salud realizó un balance referido a la cantidad de cirugías inéditas realizadas en el ámbito público que “reafirman el crecimiento de los hospitales provinciales y la capacidad de los equipos de salud”.

“Esto se ve reflejado en las múltiples cirugías de alta complejidad que se realizaron en la provincia, y que permiten el acceso a la población”.

“El crecimiento de nuestra salud no se mide solo en infraestructura o equipamiento, sino en la calidad científica y profesional de todo el personal de salud, porque cada nueva técnica, cada cirugía, refleja el compromiso de hacer que la medicina de excelencia llegue a todos los sanjuaninos”, afirmó el ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez.

En el Hospital Marcial Quiroga se realizó por primera vez una cirugía endoscópica de oído, un procedimiento mínimamente invasivo que permite operar a través del conducto auditivo sin incisiones externas.

Esta técnica ofrece grandes beneficios para el paciente: menor dolor postoperatorio, cicatrización más rápida y una recuperación funcional temprana.

También se realizó la primera cirugía artroscopia de mandíbula un procedimiento mínimamente invasivo que representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia. A nivel mundial, es una cirugía relativamente reciente y que pocos profesionales lo realizan en el país, lo que resalta aún más la relevancia del logro alcanzado por el Hospital Marcial Quiroga.

Por otro lado, el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga, realizó una cirugía toracoscópica, que consiste en utilizar la técnica Uniportal VATS. Que se destaca por ser mínimamente invasiva, respecto a la cirugía abierta, y con beneficios como la reducción del dolor y el trauma quirúrgico.

A la vez, el nosocomio incorporó nuevo equipamiento de última generación —torre de laparoscopía, arco en C, instrumental neuroquirúrgico y duodenoscopio— fortaleciendo su capacidad quirúrgica y la seguridad de cada intervención.

Por su parte, el Hospital Dr. Guillermo Rawson concretó múltiples procedimientos Entre ellos, la primera cirugía endoscópica de craneosinostosis, en un paciente de tres meses con diagnóstico temprano de plagiocefalia. Este abordaje, mínimamente invasivo, reduce el sangrado, el tiempo quirúrgico y acelera la recuperación del bebé, gracias a la preparación del equipo de Neurocirugía mediante modelos de simulación, en articulación con los servicios de Neonatología y Anestesiología.

Asimismo, este mismo Hospital realizó por primera vez dos procedimientos ecoendoscópicos en pacientes pediátricos, lo que marca un antes y un después en la atención de alta complejidad infantil.

Estas técnicas permiten tratar patologías pancreáticas graves sin necesidad de cirugía abierta, con rápida recuperación y mínimo riesgo.

Otro hecho trascendental fue la cirugía de un tumor de base de cráneo (Glomus yugular), realizada por primera vez en la provincia. Este procedimiento de altísima complejidad requirió la articulación de los servicios de Otorrinolaringología, Neurocirugía, Cirugía de Cabeza y Cuello, Hemodinamia, Hemoterapia, Anestesiología y Diagnóstico por Imágenes. El trabajo en equipo permitió resolver con éxito una patología poco frecuente, permitiendo que el Hospital Rawson pueda ofrecer un nivel de atención de excelencia equiparable a centros de referencia nacionales e internacionales.

También es importante destacar dos cirugías más realizadas por el equipo de salud del servicio de Neurocirugía del Hospital Rawson realizó la primera cirugía de Drezotomía para mejorar la condición de pacientes con espasticidad por parálisis cerebral. Está cirugía contó con la presencia de destacados especialistas de Chile y Buenos Aires. Fue una compleja intervención medular que permitió mejorar la movilidad y aliviar el dolor crónico en una paciente pediátrica con parálisis infantil.

Otro de los hechos importantes fue la primera cirugía endoscópica en craneosinostosis en la provincia, en un paciente de 3 meses de edad con plagiocefalia anterior derecha.

La Craneosinostosis es una malformación de nacimiento ocasionado por el cierre anticipado de las suturas del cráneo, lo cual debe ser corregido para que la cabeza del bebé logre su forma adecuada y, sobre todo, que el cerebro crezca de manera correcta, por eso es indispensable un diagnóstico temprano ya que se recomienda realizarla antes de los seis meses de vida.

Además, en el marco del Plan de Cirugías Periféricas, el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento y el Hospital José Giordano de Albardón realizaron su primera cirugía laparoscópica, acercando procedimientos avanzados a los vecinos de los departamentos.

En el Hospital Federico Cantoni, Pocito también se realizó por primera vez una intervención menor, con el equipo de Cistoscopia a un paciente en el Servicio de Urología permitiendo el diagnóstico de patologías uretrales y vesicoprostáticas.