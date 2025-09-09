Cerraron las incripciones para un nuevo sorteo del IPV, en la gestión de Marcelo Orrego y desde el Instituto Provincial de la Vivienda dieron a conocer los padrones provisorios de todas las personas que se han anotado en las 344 casas que hay disponibles en 7 barrios, de diferentes departamentos de San Juan.
Hacé click en el siguiente enlace para corroborar que están bien tus datos: https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/
TOTAL DE INSCRIPTOS AL SORTEO DEL IPV
- 28.414 inscriptos
CÓMO SIGUE EL CRONOGRAMA
- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.
- 12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos.
- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.
- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.
- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos
- 25 de septiembre: sorteo