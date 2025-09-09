Dieron a conocer los padrones provisorios para el sorteo de las 344 casas del IPV Hay 7 barrios de diferentes departamentos de San Juan.

Cerraron las incripciones para un nuevo sorteo del IPV, en la gestión de Marcelo Orrego y desde el Instituto Provincial de la Vivienda dieron a conocer los padrones provisorios de todas las personas que se han anotado en las 344 casas que hay disponibles en 7 barrios, de diferentes departamentos de San Juan.

Hacé click en el siguiente enlace para corroborar que están bien tus datos: https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/

TOTAL DE INSCRIPTOS AL SORTEO DEL IPV

28.414 inscriptos

CÓMO SIGUE EL CRONOGRAMA