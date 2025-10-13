El argumento de la empresa de tour de compras sobre los sanjuaninos varados en Chile El colectivo sufrió un desperfecto mecánico.

En las últimas horas se conoció sobre la dramática situación que vive un grupo de sanjuaninos que quedaron varados en Chile, en su regreso de un tour de compras. El colectivo en el que viajaban sufrió un desperfecto mecánico y no pudieron seguir avanzando hacia la provincia.

Desde la organización les informaron inicialmente que un mecánico viajaría desde San Juan para reparar el vehículo, pero la asistencia nunca llegó. Ante la falta de soluciones, los viajeros fueron finalmente trasladados a un hotel en Portillo (Los Andes, en Chile), donde pasaron la noche a la espera de una respuesta definitiva.

El argumento de la firma es seguir en contacto e informarles sobre lo que acontece. Además, destacaron que están realizando todos los esfuerzos necesarios pero indicaron que las normativas vigentes no contemplan excepciones ni siquiera en casos de urgencias, lo que habría impedido que el repuesto que necesita el micro llegara a destino.

En este sentido, resaltaron que analizan poder trasladarlos con una movilidad chilena hasta la aduana argentina y allí los esperaría un colectivo que los traiga directamente a San Juan.