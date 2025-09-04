El Colegio Central Universitario organiza una campaña para recolectar residuos tecnológicos El llamado es para toda la comunidad sanjuanina que pueda acercar aparatos eléctricos y electrónicos del hogar en desuso, el próximo sábado 13 de septiembre, desde las 9 hasta las 16 horas.

El próximo sábado 13 de septiembre, de 9 a 16 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos Domiciliarios, organizada por estudiantes y docentes del Colegio Central Universitario Mariano Moreno, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan.

Esta será la 13.ª campaña consecutiva, una acción que forma parte de un Proyecto de Extensión Universitaria, y que involucra al voluntariado “Creando Acciones Solidarias” (CAS) junto a estudiantes de la cátedra Ambiente y Sociedad, quienes trabajan durante todo el año en propuestas vinculadas a la educación ambiental y la gestión responsable de residuos.

Los elementos serán recepcionados en el ingreso del colegio, ubicado en Av. José Ignacio de la Roza 1527 Oeste.

¿Qué residuos se pueden llevar?

Se recibirán exclusivamente aparatos eléctricos y electrónicos de uso domiciliario, de tamaño pequeño o mediano (hasta 60 cm o 50 kg por unidad).

Entre ellos se incluyen:

Electrodomésticos pequeños

Televisores, reproductores de DVD, consolas de videojuegos

PC, notebooks, impresoras (sin tóner ni cartucho)

Teléfonos fijos, celulares, fax, radios, parlantes

Memorias, pendrives, cámaras, micrófonos, etc.

No se recibirán electrodomésticos grandes ni residuos industriales.

Adriana Carbajal, docente y coordinadora del CAS, destacó: “Es la décimo tercera campaña que hacemos desde el colegio. Si bien comenzó con el CAS, desde el año pasado también se sumó el Proyecto de Extensión Universitaria con los alumnos de sexto año de la cátedra Ambiente y Sociedad. Se trabaja durante todo el año con capacitaciones para que los estudiantes comprendan los conceptos clave sobre residuos, basura y reciclado. La idea es generar conciencia ecológica no solo dentro de la comunidad educativa, sino también en la sociedad sanjuanina”.