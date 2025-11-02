Arrancó noviembre y la inestabilidad climática se destacará durante la primera semana, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. En San Juan, prevén que las máximas temperaturas hasta el sábado oscilen entre los 32 y 23 grados mientras que la mínimas irán de los 12 a los 15 grados.

El detalle por día

Lunes

  • Máxima 32°C
  • Mínima 14°C

La jornada se presentará con cielo algo a mayormente nublado, con tormentas aisladas en la noche. El viento arrancará del oeste, rotará al norte por la mañana, al noreste por la tarde y cerrará del sudoeste.

Martes

  • Máxima 26°C
  • Mínima 15°C

La jornada comenzará con chaparrones y el cielo estará parcialmente nublado para noche. El viento predominará del sur con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Miércoles

  • Máxima 23°C
  • Mínima 12°C

El día se presentará con chaparrones en la mañana mientras que en la tarde-noche estará mayormente nublado y el viento predominará del sur.

Jueves

  • Máxima 23°C
  • Mínima 15°C

La jornada estará marcada por chaparrones constantes y viento del sur, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Viernes

  • Máxima 24°C
  • Mínima 12°C

Habrá tormentas aisladas y cielo estará mayormente nublado. El viento provendrá del sudoeste y cambiará al sudeste por la tarde-noche.

Sábado

  • Máxima 25°C
  • Mínima 14°C

La jornada tendrá cielo parcial a mayormente nublado y el viento arrancará del sur pero cerrará del este.

Si bien el SMN aún no tiene datos del domingo, la reconocida influencer “La Chica del Clima”, cargó todos los datos de lo que se viene hasta el 9 de noviembre.

