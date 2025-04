El día que un sanjuanino le mandó una carta al Papa y recibió una respuesta desde el Vaticano Omar Elizondo vive en Las Casuarinas, 25 de Mayo. En 2022 le escribió a Francisco y días después se sorprendió con la contestación.

Con la muerte del Papa Francisco, muchas historias comenzaron a aparecer y esta es la de un sanjuanino que le mandó una carta y recibió una respuesta desde el Vaticano. Se trata de Omar Elizondo, un veinticinqueño cuya tremenda historia de vida fue contada por este diario en 2021. Es tremenda porque pasó 27 años encerrado en su casa por el bullying feroz que sufrió durante su niñez y adolescencia.

Sin embargo, la vida de Omar dio un giro de ciento ochenta grados y puede decirse que ese cambio radical fue apuntalado a mediados del 2022, cuando el mismísimo Papa lo animó a seguir por el sendero de la superación y a dejar atrás los fantasmas de la depresión.

En 2023 DIARIO DE CUYO contó en exclusiva la historia del contacto de Jorge Mario Bergoglio con Omar Elizondo, quien en su modesta casa de Las Casuarinas respiró profundo antes de llenar sus ojos de lágrimas al repasar esas líneas redactadas en el Vaticano.

La misiva, con fecha del 23 de mayo del 2022, está firmada por Monseñor Luigi Roberto Cona, un italiano que en ese momento se desempeñaba como consejero de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. A través de él, Francisco respondió una carta que Omar, con su puño y letra y en una hoja A4 blanca, le había escrito a principios de ese mes.

Con la voz algo quebrada y cierto temblor en su cuerpo, en la entrevista con este diario el veinticinqueño recordó que no sabía qué decirle, pedirle o simplemente contarle al Papa. Explicó que estuvo algunos días pensando, con la cabeza puesta en eso durante gran parte de cada jornada. Hasta que decidió pedirle una mano a su psicólogo, el que lo venía atendiendo desde hace largo tiempo y ayudando a mantenerse en la senda de la superación.

Los renglones no fueron tantos pero sí fue mucha la carga de emoción. Le habló de él, de su problema y de su lucha. Y se sinceró al contarle que estaba enojado con Dios -con todo lo que eso puede significar para el líder mundial del catolicismo-, principalmente por la repentina muerte de su madre.

“Le escribí lo que sentía, lo que me salió del corazón. Le pedí que me tuviera presente en su oración para que Dios esté conmigo y con las personas que hicieron posible que tenga ganas de seguir viviendo y disfrutando de mi nueva vida. La verdad mi psicólogo me ayudó mucho”, relató en ese entonces Omar, quien contó que el 19 de mayo de 2022 un conocido suyo depositó, lo que él y su psicólogo escribieron, en el buzón del Vaticano.

Once días después, el 30 de ese mes y vía mail, llegó la contestación, tan esperada como inesperada. “No creía que podía tener una respuesta”, se sinceró en ese momento el receptor de esas líneas. “Pero cuando supe que me habían contestado me puse muy feliz”.

En la misiva, su Santidad Francisco le brinda a Omar “junto a su oración, toda su cercanía y aliento”. “Asimismo, lo anima a seguir adelante con la ayuda de la gracia divina y así pueda superar las dificultades que se presentan en la vida con paz interior, confiando siempre en el amor de Dios”, dice después el escrito.

A continuación de esas palabras de aliento, aparece una petición. “Con estos deseos, el Papa Francisco le ruega que rece por él y por su servicio a la Iglesia, a la vez que, invocando la protección maternal de la Santísima Virgen María, Auxilio de los cristianos, le imparte complacido la implorada Bendición Apostólica, que hace extensiva a sus seres queridos”.

“Aprovecho la presente oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración y estima en Cristo”, concluye la carta, que tiene al pie la firma digital de Monseñor Cona.