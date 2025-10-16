El divertido mano a mano de un influencer sanjuanino con Luquitas Rodríguez en los AGS 2025 Lucas Vega viajó a la Argentina Game Show. Estuvo en la presentación del Parense de Manos 3 - El cara a cara.

El influencer sanjuanino Lucas Vega fue parte de la gran fiesta gamer del año, los Argentina Game Show 2025, que se desarrolló en Tecnópolis y reunió a miles de fanáticos del streaming, los videojuegos y el entretenimiento digital.

Vega, uno de los conductores de Maldito Seres (programa del canal Cómo Streaming) protagonizó un divertido mano a mano con Luquitas Rodríguez, el popular streamer y conductor de Paren la Mano.

El encuentro se dio en la previa de la presentación de “Parense de Manos 3 – El cara a cara”, el evento pugilístico que reúne a celebridades y figuras del streaming en un ring que mezcla humor, deporte y espectáculo.

Durante la charla, Vega se animó a un breve ping pong de preguntas y respuestas con Luquitas. “El humor sirve para todo, para saber quiénes somos”, lanzó el streamer, fiel a su estilo. Ante la consulta sobre los límites creativos, Rodríguez fue contundente: “No sé, seguir haciendo cosas que sean divertidas y que la gente se ría, que tenga ganas de verlas”.

Cuando la conversación tomó un tono más personal, Vega le comentó un detalle curioso: “Un dato random: mi nombre es Lucas Nicolás”, a lo que Luquitas retrucó entre risas: “Bueno, el apellido es español también”.

Además, Luquitas reflexionó sobre la pregunta de Vega respecto a si hay una generación que se dedicó a “seguir las pasiones”: “No es algo exclusivo de nuestra generación o una edad particular que la gente se comprometa con lo que desea”, reflexionó el referente.