El domingo vuelve la feria El Paseito y recibe donaciones para una fundación que lucha contra el hambre Además de comprar, pasear y disfrutar de una tarde repleta de actividades, los asistentes solidarios podrán llevar leche, avena, porotos y garbanzos para ayudar a chicos vulnerables.

El domingo 14 de Agosto en los Jardines del Auditorio Juan Victoria se llevará a cabo una edición mas de la feria de emprendedores El Paseito, a partir de las 17 hasta las 21.30 con entrada libre y gratuita. Claro que a la par tiene un fin solidario, y en esta oportuidad será muy bienvenida la donación de leche en polvo deslactosada, avena, garbanzos y porotos para entregar a Conin, entidad que se encarga de combatir la desnutrición infantil.

Este acto solidario es una constante de esta Feria desde hace años para asistir a la comunidad o entidades que mas lo necesitan.

Esta edición se anticipa a la Primavera celebrando con mucho color y alegría la llegada de esta estación del año, con más de 100 emprendedores que ofrecerán productos de calidad. Además, el público podrá disfrutar de un variado patio gastronómico y música funcional.

‘Creemos que entre todos podemos dar alegría y amor al prójimo, en esta oportunidad solicitamos a los visitantes que puedan donar leche en polvo para sumar a la tarea de distintas instituciónes. Esta vez será para Conin que se encarga de combatir la desnutrición infantil‘, indica Stefania Saladino, una de las organizadoras junto a Soledad Richarte.

En el patio gastronómico habrá desde alfajores, tortas, tartas, cupcakes, un stand de foccacias de distintos sabores, café de especialidad, chocolatería, aceite de oliva, frutos secos, dos foodtruck con hamburguesa de diseño, panchos con agregados, papas de distintos tipos y cervezas artesanales.

‘Contamos con patio de juegos para niños con pelotero inflable gigante gratuito para quienes visiten la feria. También podrán jugar en la cancha de paintball y en la pista de cuatriciclos, pero esos servicios son pagos‘, cuenta Soledad.

En el sector de emprendedores se podrán encontrar zapatillas, gorras, camperas intervenidas, indumentaria de niños, indumentaria femenina, masculina, sombreros, carteras de cuero, mates, yerbas orgánicas, decoración, cerámica, joyas en piedra, joyas de plata , cosmética natural y tradicional , juegos para niños y autos de colección