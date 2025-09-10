El espacio de difusión turística de Iglesia como imán para captar visitantes en pleno centro y frente a la Casa de Sarmiento Se trata de una oficina recientemente inaugurada que pretende brindar toda la información sobre servicios y lugares para disfrutar de la estadía de los visitantes en el Departamento norteño.

Con la inauguración del Espacio de Difusión Turística de Iglesia, se abre la posibilidad de que quienes visiten San Juan tengan mayor información, precisa sobre todos los servicios que se ofrecen en el departamento y las posibilidades de disfrutar de la estadía en cualquier estación del año. Y, sobre todo, pasarla tan bien que esas visitas vuelvan más seguido.

Por tal motivo, esta oficina está instalada en un punto neurálgico en el centro de la Capital, nada menos que en el Carrascal, en las instalaciones del del Ministerio de Turismo de la Provincia.

‘Este espacio nos permite mostrar de manera permanente la riqueza cultural, patrimonial y natural de nuestro querido departamento, dice Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte, del municipio iglesiano.

El momento de la inauguración fue muy emotivo, por muchas razons. En primer lugar la presencia de Iglesia en pleno centro de la provincia, como también poner en valor y comunicar de manera eficiente todo lo que ofrece el Departamento en materia trurística, industrial y comercial como también la oportunidad de invertir en distintos rubros para engrandecer aún más el nivel de socioeconómico de sus habitantes.

Ese apoyo quedó demostrado por la presencia de autoridades municipales y provinciales como el intendente Dr. Jorge Espejo, junto a la Sec. de Turismo, Cultura y Deporte, Fanny Pernas, el Dir. de Cultura, Facundo Mondaca, y el Sec. de Turismo de la Provincia, Juan Castañares; Sec. de Cultura, Eduardo Varela; Dir. de Patrimonio, Gladys González; Dir. del Mercado Artesanal, Soledad Cassab y la Dir. de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri.

La cultura dio la bienvenida

La forma de demostrar la bienvenida a los visitantes en cada ciudad o localidad en el mundo como en Argentina y cada provincia y localidad, es la cultura en sus distintas formas, como en la danza que estuvo representados por cantores y bailarines iglesianos.

En el acto de apertura del local, se hizo entrega de Certificados de Reconocimiento y una Bandera Departamental al grupo folclórico ‘Los de Iglesia’’, a “La Banda Real” y al Centro de Residentes Iglesianos, respectivamente.

El público disfrutó de la presentación de academias de danza locales y del espectáculo del grupo musical Los de Iglesia, en una jornada cargada de emoción y orgullo iglesiano.

También acompañaron por parte del Municipio la Coor. de Prensa Lic. Gladys Bernabeu, Subcontador Roberto Velazco, Coord. Casa de Iglesia Leonardo Godoy, personal de la Oficina de Turismo, se sumaron representantes de medios de comunicación departamentales y vecinos que siempre acompañan a Iglesia.

Este nuevo espacio significa difundir experiencias, fortalecer la identidad y consolidar a Iglesia como destino turístico de primer nivel en la provincia.