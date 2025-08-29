El Dr. Werner Arnolds se presentó en Jáchal: “el gurú” para dejar de fumar con un plan de 5 días Especialista en clínica médica de la Universidad Adventista del Plata de Entre Ríos, el Dr. Werner Arnolds estuvo en San Juan y fue en Jáchal donde puso en marcha su programa para abandonar el cigarrillo.

La adicción al cigarrillo es una enfermedad causada por la alta dependencia a la nicotina, que provoca profundos síntomas de abstinencia como irritabilidad y ansiedad muy difíciles de controlar al querer dejar de fumar. Sin embargo, el Dr. Werner Arnolds, médico especialista en clínica médica de la Universidad Adventista del Plata de Entre Ríos, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la fórmula que encontró para que la gente pueda erradicar ese mal hábito de sus vidas ya que como la nicotina es una sustancia química genera efectos de placer en el cerebro y provoca dependencia.

En la última jornada de su plan de 5 días para dejar de fumar con el que llegó a Jáchal en una iniciativa organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Universidad Adventista del Plata con el apoyo de la Municipalidad de Jáchal.

Sobre este emprendimiento que recorre todo el país motivando a miles de personas a dar un cambio positivo en sus vidas, el profesional destacó que “se trata de un curso con el que se trabaja desde el año 1959 dictándose en muchos países. Es una herramienta que ha servido para que millones de personas dejen de fumar. Personalmente lo hago desde que me recibí como médico hace 28 años en varias ciudades con resultados muy positivos”.

Acerca de cómo logra que los asistentes puedan abandonar el consumo del cigarrillo, Arnolds afirmó que “El curso cuenta con cinco sesiones donde se trabaja con los participantes buscando los puntos que motivan al fumador a abandonar el tabaco y al mismo tiempo cada uno se fortalece viendo el éxito del grupo. Es muy importante la participación de cada uno porque enriquece a todos conocer las experiencias”.

Por otro lado, desde prensa del departamento jachallero se afirmó que la actividad se llevó a cabo en conjunto con Sheru Gym, donde el profesor Napoleón Garay brindó una clase especial destacando la importancia de la actividad física como apoyo para mantener la salud y acompañar el proceso.

Las 4 claves

En primer lugar, confirmó que sí se puede dejar de fumar .

. Punto número 2, cuando una persona abandona el tabaco está evitando una sustancia tóxica que hace daño.

está evitando una que hace daño. Como número 3, el doctor mecionó que “ cuerpo humano tiene la capacidad de recuperarse en un porcentaje elevado y en los primeros días de no fumar ya puede sentirse mejor y empieza a recuperar funciones como el olfato , que disminuye debido al tabaco”.

tiene la capacidad de recuperarse en un porcentaje elevado y en ya puede sentirse mejor y empieza a recuperar funciones como el , que disminuye debido al tabaco”. Hay personas que pueden dejar de fumar por decisión propia, pero para aquellos que no puedan vencerlo, Arnolds recomienda buscar ayuda en profesionales experimentados en tabacología, páginas en internet y actividades como este curso.

Tres consejos importantes

Realizar actividad física Tomar más agua y comer más liviano. Evitar las sustancias que aumentan el deseo de fumar.

Para Arnolds “estas son solo algunas sugerencias útiles, pero el factor más importante es la decisión de cada uno de seguir o no fumando. Es una opción y aceptar ese desafío trae consecuencias muy positivas. Cuando se deja de fumar aparecen síntomas propios del síndrome de abstinencia que al seguir esos consejos se hace más llevadero y fácil”.

Cantidad de personas adictas al cigarrillo

No se puede dar una cifra global de personas que padecen esta adicción, ya que depende del país y el año de la encuesta. Sin embargo, se estima que alrededor de 1.3 mil millones de personas en todo el mundo son consumidores de tabaco .