El gobierno aumentará el subsidio a empresas para evitar que suba el pasaje de colectivo Así lo confirmó la ministra Laura Palma tras una reunión con ATAP. “Ya está la decisión tomada de no aumentar tarifas este mes” dijo.

La ministra de Gobierno Laura Palma confirmó que tras una reunión con empresarios del empresas de colectivo, acordaron aumentar el subsidio mensual para que no haya subas en al pasaje de colectivo.

“Esta mañana hemos estado reunidos con todos los miembros de ATAP, incluso se ha quedado reunido en ese momento el Secretario de Tránsito y Transporte, viendo nuevamente la estructura de costos, viendo las condiciones del pliego de licitaciones también”, dijo.

“Ya está la decisión tomada de no aumentar tarifas este mes. Hemos ofrecido una nueva compensación tarifaria, eso es lo que se han quedado discutiendo las empresas, y hemos hecho hincapié nuevamente en las condiciones que tienen que reunir también todas las unidades” aseguró la funcionaria en referencia al mes de septiembre.

Consultada sobre el pago de 1.600 millones (de subsidio) dijo que ese monto “fue en cuotas, se han pagado dos cuotas. El mes que viene queda un resto, que era la tercera cuota, y el subsidio mensual, que es de 2.200 millones. millones, hemos ofrecido aumentarlo un poco para no tocar la tarifa al ciudadano”.

Aclaración sobre montos de boleto escolar

La ministra Palma hizo referencia a una diferencia de costo de boleto escolar que se produjo en algunos casos, y que se trató de un error en el monto cobrado. “La tarifa plena o la tarifa básica son 560 pesos, la tarifa de escolar es la tercera parte, son 187 pesos. Por algunas irregularidades en el sistema, han estado pagando algunas personas 89 pesos. Entonces, esas personas que pagan 89 dicen, ¿cómo puede ser que ahora voy y me cobran 187? Siempre la tarifa escolar fue 187. Por fallas en el sistema, que eso viene a nivel nacional, algunas personas han pagado 89 pesos, una tarifa que no existe, que no corresponde y ahora la provincia tiene que salir a pagarle a las empresas esas diferencias de lo que el ciudadano pagó de menos” apuntó remarcando que el trámite de registro que se hizo fue para que el boleto escolar de cada estudiante quede registrado en la SUBE y “ es para pagar 187 pesos. Ya tiene descuento porque de lo contrario deberían pagar 560 o más según el domicilio que tenga”.