El Mercado Artesanal de San Juan “Luisa Escudero” arranca el mes de la primavera con variadas actividades El mes de septiembre será muy activo en cuanto se refiere al mundo de las artesanías sanjuaninas. Distintos eventos dan el punta pie inicial para una temporada que ya viene con un envión de ferias que colmaron las expectativas de los organizadores por la cantidad y calidad de trabajos. Pero también por el numeroso público que colma cada uno de estos eventos.

Termina el mes de agosto con actividades e inicia el mes de la primavera con un abanico de presentaciones en su primera quincena que generan muchas expectativas. Se trata del Mercado Artesanal de San Juan “Luisa Escudero, que en estas últimas horas del mes anuncia talleres y exposiciones que se prolongarán en el mes de las flores, la juventud y el estudiante.

Hoy estará abierta la tienda del mercado, en la sede de avenida España y 25 de Mayo, como lo está de forma regular de lunes a sábado de 9 a 14 horas. (permanente).

– Visitas guiadas: esta actividad se lleva a cabo previo con agenda de turno al 2645814501

– Hoy, sábado 30 de agosto se llevará a cabo el Taller de fieltro húmedo. De 10 a 13 horas con cupos limitados. Artesana: Patricia Casivar. Gratuito. Inscripciones al 2645477531

– Mientras que en los últimos días de la primera quincena, es decir: 12, 13 y 14 de septiembre, los artesanos del mercado artesanal estarán presentes en la IV Expo Paterno. De 12 a 18 hs. Cabaña paterno (Feria).

Por otra parte, como secreto bajo llave, se realizaría una actividad especial en el Mercado Artesanal que se está planificando, que, según las fuentes, puede ser el 10 de septiembre, pero aún no está confirmada, aunque se presume que será algo de tanta importancia que se espera que quien la anuncie sea una alta autoridad del gobierno.

Cabe señalar que el Mercado Artesanal de San Juan, viene realizando una gran variedad de actividades en la provincia con un gran éxito, debido a la atracción que ejerce sobre todos los artesanos sanjuaninos que ven en este organismo la posibilidad de expresarse con sus trabajos ante el público, como también poder promocionar sus productos y venderlos.

El envión del invierno

Cabe recordar que en el mes que finaliza mañana ya se hicieron un par de grandes exposiciones organizadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte que atrajo a miles de personas.

La primera fue una tarde llena de artesanías únicas junto a representantes de la historia y cultura que se denominó “Homenaje a los artesanos que preservan nuestra historia”.

Esa edición contó, exclusivamente, con artesanos tradicionales que exhibieron piezas de orfebrería, cerámica, tallado en madera y tornería, entre otros rubros. También hubo shows en vivo y un sector gastronómico, además de las menciones a los artesanos que ganaron premios en la Expo Rural 2025.

Por otro lado, la solidaridad estuvo presente en la feria de emprendedores El Paseito. La misma fue el domingo 10 de agosto en los jardines del Auditorio Juan Victoria, donde más de 100 emprendedores dispusieron sus productos para todas las edades y gustos.

La movida cultural en San Juan sigue firme y se proyecta hasta fin de año con grandes expectativas de éxito.