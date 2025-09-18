El municipio de Capital sale a exterminar las plagas de la temporada La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ha intensificado las tareas de fumigación y colocación de cebos tóxicos dentro de una campaña que, generalmente se inicia en esta época del año, para evitar la propagación de insectos y roedores en distintos puntos del ámbito capitalino.

La Municipalidad de la Capital comenzó una campaña especial de desinsectación y desratización en distintos barrios de la Capital, con el objeto de mantener los espacios más limpios, seguros y saludables para los vecinos, sobre todo en esta época en la que los insectos y roedores suelen aparecer con más frecuencia.

Los trabajos incluyen fumigaciones en plazas, desagües, edificios públicos y también en zonas donde los propios vecinos piden ayuda por la presencia de plagas.

Lisandro Cevinelli, director de Ambiente del municipio dijo que el operativo se realiza, habitualmente durante todo el año, pero que es en esta época en la que se refuerza ante el inicio de la temporada de proliferación de las plagas que abarca con mayor incidencia la primavera y el verano.

Este año, este operativo intensivo se ha comenzado hace unos días y se prevé que durará un par de semanas más, con la posibilidad de reforzarlo según la necesidad de cada sector.

Cevinelli puso énfasis en que en esta ocasión se le ha dado prioridad, especialmente a la tarea de desratización, en las zonas consideradas gastronómicas de la ciudad y zonas aledañas. Incluye de manera especial el sector donde están los carros pancheros que fueron trasladados desde la calle San Luis y los alrededores del Parque de Mayo donde por estos días se realizarán numerosas actividades vinculadas a la llegada de la primavera.

Colaboración vecinal

Un aspecto destacable de esta campaña es que las autoridades municipales se han encargado de recordare que la tarea no termina con la intervención municipal. Es importante la colaboración de cada familia, ya que para evitar que las plagas vuelvan a instalarse hay que seguir una serie de consejos preventivos que son los que van a evitar la proliferación tanto de insectos como de roedores.

Esos consejos son los siguientes:

* Mantener patios y jardines limpios, sin basura, malezas ni objetos en desuso.

* Guardar los alimentos en envases cerrados y seguros.

* Revisar tachos y depósitos de agua, evitando que se acumulen líquidos que atraen insectos.

* Tapar huecos y grietas en paredes o pisos donde puedan esconderse roedores.

* Sacar la basura en los horarios establecidos y siempre en bolsas bien cerradas.

Estas simples medidas ayudan a prevenir enfermedades como leptospirosis, hantavirus o dengue que suelen transmitirse a través de insectos y roedores.

en definitiva con estas acciones se busca no solo eliminar plagas, sino también promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida en los barrios de la ciudad.