El nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson ya está camino a la concreción Si los trabajos se desarrollan en tiempo y forma, las instalaciones estarán listas en marzo del 2027, en base al plazo de ejecución.

El Gobierno de la provincia dio inicio a una de las obras más esperadas y que promete optimizar la atención médica en el ámbito de la salud pública. Se trata del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Guillermo Rawson que están camino a la concreción. Así lo dijeron desde el Ministerio de Infraestructura, estimando que si los trabajos se realizan en tiempo y forma, las nuevas instalaciones estarán listas en marzo del 2027.

El Ministerio de Infraestructura dio inicio a las obras del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson, un paso importante dentro del plan de modernización de la infraestructura sanitaria provincial, ya que esta intervención permitirá ampliar y mejorar la atención ambulatoria, descongestionando los sectores críticos del hospital y brindando espacios más confortables y seguros para pacientes y personal médico. Incluye la construcción de más de 70 nuevos consultorios pediátricos y de adultos.

La primera intervención ya está a la vista de todos. Se trata del cierre perimetral del sector donde arrancará la obra como de la instalación de un cartel gigante que indica el inicio de los trabajos. Desde el área de prensa de este ministerio informaron que en esta primera etapa se ejecutan trabajos preliminares de la obra general y movimientos de suelo, tareas esenciales en el inicio de los trabajos de envergadura.

Estas primeras tareas incluyen la preparación y limpieza del terreno, demoliciones menores, la construcción del obrador y depósitos de materiales, la colocación del cartel identificatorio y la instalación de vallados perimetrales para garantizar seguridad y orden en el área de trabajo. También se realizan replanteos de la obra, rellenos y nivelación del terreno, además de la provisión de energía y agua para la realización de los trabajos, y la implementación de medidas de vigilancia y seguridad laboral.

Desde Infraestructura dijeron que el plazo de ejecución de la obra, según lo estipulado en el proceso licitatorio, es de 540 días corridos, por lo que se calcula que las nuevas instalaciones del Hospital Rawson estarán lista en marzo del 2027, si los trabajos se realizan en tiempo y forma, y sin ningún tipo de inconvenientes.

Un edificio moderno

El proyecto del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson contempla una superficie total de 6.445 m2, distribuidos en tres bloques: pediátrico, adultos y confitería. El bloque pediátrico reunirá más de 50 espacios entre consultorios especializados, salas de espera, sectores de apoyo y áreas terapéuticas. En el bloque adultos se dispondrán consultorios para distintas especialidades médicas, con sanitarios accesibles, espacios técnicos y amplias zonas de circulación. El tercer sector albergará la confitería, equipada con salón, cocina y servicios.

Desde el punto de vista constructivo, el edificio contará con estructura metálica, cerramientos livianos y paneles térmicos, materiales que permitirán una ejecución ágil, eficiente y de bajo mantenimiento. Se prevé además la utilización de revestimientos símil madera, cielorrasos acústicos y pisos de porcelanato, junto con carpinterías de aluminio y vidrios de seguridad, garantizando confort térmico, durabilidad y calidad constructiva.

La obra será financiada íntegramente con fondos provinciales (su costo es $17.260.469.473) y se desarrollará en el terreno ubicado en el cuadrante de Avenida Rawson, General Paz, Santa Fe y Estados. La construcción de estas nuevas instalaciones busca mejorar significativamente la calidad de atención en un espacio clave por el que, cada año, transitan más de 330 mil personas. Según destacaron las autoridades, el objetivo central es optimizar el servicio y garantizar espacios adecuados, accesibles y confortables para toda la comunidad.